Самарская область вошла в число лидеров ПФО по резервному копированию

ПАО "МТС" на основе данных МТС Web Services (MWS) проанализировала потребление услуг резервного копирования российскими компаниями во 2 квартале 2026 года. По данным аналитиков Самарская область заняла 3-е место в Приволжском федеральном округе по потреблению сервиса.
Также Самарская область вошла в ТОП-20 регионов России по количеству компаний, использующих сервис. При этом объем использования резервного копирования в регионе вырос на 10%. Наибольший объем потребления сервиса в Самарской области формируют сферы IT, медиа, оптовой торговли и компании, занимающиеся продажей авто.
"В Самарской области с резервным копированием данных в облаке сталкиваются не только крупные компании, но и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели. Потеря важной исходной информации может привести к серьезным неприятностям, и поэтому заказчики стремятся создать резервные копии серверов, операционных систем, баз данных или приложений. Наши сервисы MWS позволяют сохранять данные или восстановить поврежденную информацию в виртуальной инфраструктуре", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Резервное копирование в рамках виртуальной инфраструктуры как решение предлагает возможности восстановления и копирования данных, мониторинга, создания отчетов и планирования ресурсов для хранения резервных копий.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово