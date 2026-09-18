От сумы не зарекайся: окончены съемки сериала "Тяжелый люкс" для Wink

Завершился съемочный период криминальной драмы "Тяжелый люкс" (16+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в сериале про мир фейковой роскоши, который ранее был анонсирован под рабочим названием "Палево", исполняют Паулина Андреева, Иван Янковский и Юрий Чурсин. Также в проекте снялись Антон Васильев, Яна Поплавская, Олеся Судзиловская, Кристина Бабушкина, Ольга Тумайкина, Ян Гэ и другие.

Режиссером проекта стал Илья Аксёнов ("Капельник", "Родные", "Мир! Дружба! Жвачка!"). Производством занимается INEY Productions по заказу "НМГ Студии". Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Ландыши", "Фишер", "Комбинация", "Москва слезам не верит. Всё только начинается", "Балет" и многие другие проекты).

Главная героиня Ксения — жена богатого девелопера. Она привыкла к роскоши и считала свою жизнь идеальной, пока случайно не убила любовницу мужа. В одночасье ее глянцевый мир рушится: крепкий брак, близкие подруги, дорогие вещи — все оказывается фальшивкой. Чтобы сохранить статус и остаться на свободе, Ксении приходится заняться опасным бизнесом — продажей поддельных сумок элитных брендов. Ее единственный союзник — только что освободившийся из колонии брат Серёга. Вместе они с нуля выстраивают империю по продаже пали и сталкиваются с конкурентами, которые не стесняются в средствах.

Илья Аксёнов, режиссер-постановщик:

"Высказываться о том, что потребление — плохо, говорить о социальном неравенстве, на мой взгляд, банально. Мы постарались затронуть более глубокие драматические темы. А что касается непосредственно мира роскоши и фальши, то его я исследовал в процессе съемок. У меня даже есть забавная история. Я специально купил на рынке поддельные кроссовки в пять раз дешевле оригинала. Хожу в них уже несколько месяцев, и никто из моего окружения не догадался, что это паль, пока я не сказал сам".

Алёна Акимова, продюсер Iney Productions:

"Тяжёлый люкс" балансирует между триллером, драмой и почти сатирой на индустрию подделок. Думаю, что зрителя зацепит тема двойного дна: все в этой истории кем-то притворяются: фальшивки — оригиналами, люди — теми, кем они не являются. Желание выглядеть лучше, чем ты есть, к сожалению, распространено не только в мире люксовых подделок".