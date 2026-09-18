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Транспорт и связь Экономика и бизнес

От сумы не зарекайся: окончены съемки сериала "Тяжелый люкс" для Wink

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершился съемочный период криминальной драмы "Тяжелый люкс" (16+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в сериале про мир фейковой роскоши, который ранее был анонсирован под рабочим названием "Палево", исполняют Паулина Андреева, Иван Янковский и Юрий Чурсин. Также в проекте снялись Антон Васильев, Яна Поплавская, Олеся Судзиловская, Кристина Бабушкина, Ольга Тумайкина, Ян Гэ и другие.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Режиссером проекта стал Илья Аксёнов ("Капельник", "Родные", "Мир! Дружба! Жвачка!"). Производством занимается INEY Productions по заказу "НМГ Студии". Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Ландыши", "Фишер", "Комбинация", "Москва слезам не верит. Всё только начинается", "Балет" и многие другие проекты).

Главная героиня Ксения — жена богатого девелопера. Она привыкла к роскоши и считала свою жизнь идеальной, пока случайно не убила любовницу мужа. В одночасье ее глянцевый мир рушится: крепкий брак, близкие подруги, дорогие вещи — все оказывается фальшивкой. Чтобы сохранить статус и остаться на свободе, Ксении приходится заняться опасным бизнесом — продажей поддельных сумок элитных брендов. Ее единственный союзник — только что освободившийся из колонии брат Серёга. Вместе они с нуля выстраивают империю по продаже пали и сталкиваются с конкурентами, которые не стесняются в средствах.

Илья Аксёнов, режиссер-постановщик:

"Высказываться о том, что потребление — плохо, говорить о социальном неравенстве, на мой взгляд, банально. Мы постарались затронуть более глубокие драматические темы. А что касается непосредственно мира роскоши и фальши, то его я исследовал в процессе съемок. У меня даже есть забавная история. Я специально купил на рынке поддельные кроссовки в пять раз дешевле оригинала. Хожу в них уже несколько месяцев, и никто из моего окружения не догадался, что это паль, пока я не сказал сам".

Алёна Акимова, продюсер Iney Productions:

"Тяжёлый люкс" балансирует между триллером, драмой и почти сатирой на индустрию подделок. Думаю, что зрителя зацепит тема двойного дна: все в этой истории кем-то притворяются: фальшивки — оригиналами, люди — теми, кем они не являются. Желание выглядеть лучше, чем ты есть, к сожалению, распространено не только в мире люксовых подделок".

Гид потребителя

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... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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