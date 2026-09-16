На связи Сызрань: Т2 развивает сеть в крупных городах Самарской области

Т2, российский оператор мобильной связи, продолжает планомерное развитие сети в Самарской области. Специалисты компании вывели в эфир базовую станцию в одном из крупных городов области — Сызрани. В зоне покрытия новой вышки связи находится центр города и главные исторические достопримечательности.

По данным аналитиков Т2, трафик в сети оператора продолжает расти. Только за последний год объемы потребления данных в регионе увеличились на 16,5%. Строительство нового оборудования позволяет поддерживать качество связи для абонентов на высоком уровне. При этом скорость сети Т2 за год также выросла — на 15%.

Новая базовая станция расположена в центре Сызрани на улице Советской. Технические работы на территории города стали частью масштабной стратегии оператора по развитию сети в Самарской области. Всего с начала года оператор ввел в эксплуатацию 84 объекта связи, большая часть из них расположена в муниципалитетах области. Расширение сети Т2 позволит абонентам из числа гостей города и местных жителей с комфортом пользоваться цифровыми сервисами и оставаться на связи даже в часы пиковых нагрузок.

В центре Сызрани находится немало исторических достопримечательностей. Главная из них — единственный на всю область городской кремль, построенный в XVII веке. Рядом находится набережная с несколькими смотровыми площадками, откуда открываются живописные виды на реку Сызранку. Также в историческом центре сохранились Казанский собор, дом мещанина Пелевина и множество других исторических построек.

Виталий Чернышов, директор самарского филиала Т2:

"Сызрань не просто сохраняет купеческое наследие, она продолжает оставаться важным транспортным, торговым и экономическим узлом Самарской области. Цифровые платформы и инструменты играют все большую роль в жизни сызранцев, и стабильный доступ к ним давно стал базовым требованием времени. Сеть Т2 будет развиваться и дальше — как в городе, так и за его пределами".