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Медиапроект Тольяттиазота — призер федерального конкурса ТЭФИ-КАПИТАЛ

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект "Вместе мы ТОАЗ", приуроченный к Году единства народов России, стал призером всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-КАПИТАЛ". Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в Уфе.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

На участие в VIII премии за освещение тем предпринимательства и социально ответственного бизнеса "ТЭФИ-КАПИТАЛ" поступило более 200 работ из 41 города России. Финалистов и победителей выбирали эксперты — члены Академии российского телевидения, популярные ведущие и журналисты. Работа "Тольяттиазота" признана одним из лидеров в номинации "Лучший проект корпоративного медиа".

"Вместе мы ТОАЗ" — это цикл видеоинтервью, который рассказывает о национальном многообразии шеститысячного коллектива Компании. Выпуски посвящены традициям, семейным ценностям и уникальной культуре различных этнических групп страны и мира, представители которых работают на предприятии. Инициатива направлена на укрепление корпоративного единства, развитие межкультурного диалога и сохранение самобытного наследия разных народов.

В рамках проекта были созданы четыре видеоролика, каждый из которых длится около десяти минут. В выпусках приняли участие представители административных и производственных служб "Тольяттиазота", а также ведомственного Дворца культуры. Герои делились личными историями, демонстрировали мастер-классы и проявляли свои кулинарные способности, что в том числе отражает слоган Компании "Потому что еда нужна каждому". Съемки проходили как на рабочем месте, так и в тематических локациях — например, в самарском этнокультурном комплексе "Парк дружбы народов".

Все выпуски медиапроекта доступны к просмотру в официальных социальных сетях "Тольяттиазота".

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" становится финалистом всероссийского конкурса "ТЭФИ-КАПИТАЛ" третий год подряд, что подчеркивает актуальность и значимость проектов Компании. Медиаработы о людях и для людей всегда вызывают интерес, эмпатию и живой отклик аудитории. Рассказывая о наставниках, трудовых династиях и многонациональном разнообразии на предприятии и усиливая это наградами федерального значения, мы находим те реперные точки, на которых строятся корпоративные ценности и благодаря которым ТОАЗ становится местом, где хочется остаться работать, развиваться и передавать свою любовь к профессии новым поколениям.

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