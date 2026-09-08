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Нефтехимия ТЭК

Тольяттиазот поздравил спортивную школу Тольятти с юбилеем

ТОЛЬЯТТИ. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ТОАЗ поздравил школу олимпийского резерва (СШОР) № 5 "Спортивная борьба" г. о. Тольятти с 50-летием. Торжественное мероприятие в честь юбилея, которое объединило несколько поколений спортсменов, тренеров и почетных гостей, состоялось в ведомственном Дворце культуры компании. Сегодня в спортивной школе занимаются около 900 детей от 7 до 18 лет. Филиалы действуют во всех районах города, самые крупные из них находятся в Комсомольском районе — подшефном ТОАЗу. За годы существования образовательная организация воспитала выдающихся борцов — более 70 мастеров спорта, участников Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионов мира.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В рамках праздничного вечера прозвучали слова благодарности в адрес руководства школы и ветеранов спорта, которые заложили прочный фундамент физкультурно-оздоровительных традиций Тольятти. Также для гостей были продемонстрированы показательные выступления учеников по греко-римской и вольной борьбе, самбо и дзюдо.

На протяжении многих лет АО "Тольяттиазот" оказывает всестороннюю поддержку СШОР № 5, оставаясь ее надежным социальным партнером. Школа не раз получала грантовую помощь компании в рамках благотворительной программы "Химия добра", а ее руководитель Валерий Капралов входил в состав экспертного жюри конкурса. Взаимодействие между предприятием и учреждением носит преемственный характер: многие воспитанники, завершив спортивную карьеру, сегодня успешно трудятся в ТОАЗе.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Полвека назад спортивная школа начинала свой путь с энтузиазма первых наставников, а сегодня это мощный спортивный центр, формирующий характер, силу воли и правильные жизненные ориентиры у тысяч тольяттинских ребят. Мы гордимся тем, что Тольяттиазот на протяжении многих лет идет рука об руку с этим замечательным коллективом, искренне благодарим тренеров за их колоссальный труд, терпение и воспитание настоящих мужчин и будущих чемпионов. Со своей стороны, компания продолжит создавать условия для развития спортивной инфраструктуры Тольятти, чтобы наши юные борцы могли тренироваться в комфортных условиях и покорять новые олимпийские вершины".

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