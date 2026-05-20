16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Тольяттиазоте" прошел конкурс профессионального мастерства лаборантов В Новокуйбышевске прошли памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы Лаборант "Тольяттиазота" — победитель регионального конкурса "Профессионал года" КуйбышевАзот расставил экологические акценты "Тольяттиазот" — призер международного конкурса "Пресс-служба года"

Нефтехимия ТЭК

В "Тольяттиазоте" прошел конкурс профессионального мастерства лаборантов

ТОЛЬЯТТИ. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ТОАЗ провел конкурс профессионального мастерства "Лучший лаборант химического анализа". Соревнования состоялись в рамках корпоративного чемпионата "Лучший по профессии" Группы "Уралхим".

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В конкурсе, который проходил в течение двух недель, участвовали 27 сотрудников лабораторий "Тольяттиазота". Победителей выбирали в двух группах - "Лучший молодой рабочий" (возраст до 35 лет) и "Лучший рабочий-наставник" (от 36 лет и старше).

Состоявший из нескольких этапов, конкурс включал в себя проверку теоретических знаний на базе учебного центра и практику в лаборатории. В ходе тестирования участникам было предложено ответить на 30 вопросов, охватывающих основы аналитической химии, специфики проведения лабораторных работ, включая различные методы анализов, а также сферу охраны труда.

Во второй этап соревнований были допущены 12 сотрудников, показавших лучшие результаты. Практическая часть включала в себя выполнение анализа по комплексонометрическому методу определения основного вещества в пробе с обработкой и оценкой результатов, а также их оформление с соблюдением требований методики. При подведении итогов экспертная группа во главе с заместителем главного инженера ТОАЗа по качеству Еленой Ермаковой обращала внимание также на соблюдение техники лабораторных работ и техники безопасности.

В номинации "Лучший молодой рабочий" победителями стали Ирада Ефименко (1-е место), Лилия Мельникова (2-е место) и Юлия Терентьева (3-е место). Двое последних являются выпускниками программы стажировки компании. В номинации "Лучший рабочий-наставник" определилась следующая тройка призеров: Ирина Скородумова, Наталья Харитонова и Светлана Черкашина.

Лидеры из числа лучших в октябре 2026 года отправятся в Кирово-Чепецк (Кировская область), где представят "Тольяттиазот" в корпоративном финале чемпионата.

Елена Ермакова, заместитель главного инженера по качеству АО "ТОАЗ":

"Конкурс профессионального мастерства - не просто соревнование, для нас это инструмент оценки зрелости всей системы качества. Оба этапа - и теория, и практика - доказали высокий уровень профессиональных навыков участников. Теоретическая часть подтвердила, что методологическая подготовка в "Тольяттиазоте" системная и глубокая, а практическая продемонстрировала точность и воспроизводимость каждого анализа. Отдельно хочу отметить преемственность специалистов. Конкурс в очередной раз показал, что наставничество становится реальным инструментом передачи стандартов. Знания в коллективе не теряются, а приумножаются. Благодарю всех участников за профессионализм. Своими результатами они подтвердили, что лаборатории компании можно доверять. И это главный показатель качества продукции ТОАЗа".

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 13:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 15:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

Thought Mind 01 августа 2014 19:27 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК

Артем stroysamaru 30 июля 2014 08:13 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?

Thought Mind 25 мая 2014 20:10 "Роснефть" приобрела 100% холдинга "САНОРС"

Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31