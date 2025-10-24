Водители "Тольяттиазота" получили благодарность от Госавтоинспекции Тольятти

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) по городу Тольятти отметила сотрудников автотранспортного управления ТОАЗа. Водителей наградили за безаварийное вождение и неукоснительное соблюдение ПДД.

В преддверии профессионального праздника для награждаемых было организовано торжественное мероприятие. Благодарственные письма ГИБДД получили специалисты, управляющие грузовыми и специализированными автомобилями, автобусами длиной более 11 м, автокранами и экскаваторами. Приятным дополнением к официальным документам стали корпоративные подарки от "Тольяттиазота".

Транспортный парк ТОАЗа — один из самых крупных в Самарской области, поэтому водители Компании являются постоянными участниками конкурсов профессионального мастерства на региональном уровне. Только за последние три года по итогам соревнований в командном зачете они завоевали по два комплекта серебряных и бронзовых медалей, а также заняли несколько призовых мест в индивидуальных зачетах.

Андрей Боровой, директор по административным вопросам АО "ТОАЗ":

Одним из ключевых пунктов в социальном пакете "Тольяттиазота" является предоставление сотрудникам бесплатного корпоративного транспорта. Мы стараемся сделать путь коллектива из дома до работы и обратно комфортным, удобным и главное — безопасным. Для этого автопарк предприятия регулярно модернизируется, водители повышают уровень квалификации, а культура вождения является базовым навыком для всех наших специалистов.