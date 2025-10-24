16+
Нефтехимия ТЭК

Водители "Тольяттиазота" получили благодарность от Госавтоинспекции Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) по городу Тольятти отметила сотрудников автотранспортного управления ТОАЗа. Водителей наградили за безаварийное вождение и неукоснительное соблюдение ПДД.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В преддверии профессионального праздника для награждаемых было организовано торжественное мероприятие. Благодарственные письма ГИБДД получили специалисты, управляющие грузовыми и специализированными автомобилями, автобусами длиной более 11 м, автокранами и экскаваторами. Приятным дополнением к официальным документам стали корпоративные подарки от "Тольяттиазота".

Транспортный парк ТОАЗа — один из самых крупных в Самарской области, поэтому водители Компании являются постоянными участниками конкурсов профессионального мастерства на региональном уровне. Только за последние три года по итогам соревнований в командном зачете они завоевали по два комплекта серебряных и бронзовых медалей, а также заняли несколько призовых мест в индивидуальных зачетах.

Андрей Боровой, директор по административным вопросам АО "ТОАЗ":

Одним из ключевых пунктов в социальном пакете "Тольяттиазота" является предоставление сотрудникам бесплатного корпоративного транспорта. Мы стараемся сделать путь коллектива из дома до работы и обратно комфортным, удобным и главное — безопасным. Для этого автопарк предприятия регулярно модернизируется, водители повышают уровень квалификации, а культура вождения является базовым навыком для всех наших специалистов.

