Время менять резину: жители Самары тратят на зимние шины в среднем 25 тыс. рублей

Аналитики Авито провели опрос и узнали, сколько автовладельцев готовятся к зимнему сезону, какие шины предпочитают и где чаще всего их покупают. Оказалось, что в основном опрошенные выбирают шипованную резину европейских брендов. В среднем на комплект зимней резины тратят 25 тыс. рублей.
Когда меняют шины
Больше половины автовладельцев (57%) отправляются в шиномонтаж, когда становится стабильно холодно. Еще 24% ждут первого снега. В последний момент, когда уменьшаются очереди в сервисах, переобуваются 7%, а 6% уже успели сменить резину к сезону.
Что выбирают
Большинство жителей Самары (73%) ездят зимой на шипованных шинах. Еще 13% предпочитают "липучку" — нешипованные модели, особенно популярные в городах с мягким климатом. Всесезонными шинами пользуются 8% автовладельцев, а внедорожными — 2%. Летнюю резину круглый год используют также 2% — чаще это молодые водители 18–24 лет, недавно получившие права (4%), в основном в южных регионах.
Чаще всего (45%) опрошенные предпочитают шины европейских производителей — например, Michelin, Continental и Pirelli. Российские бренды по типу Cordiant или КАМА выбирают 40% автовладельцев. Японские шины, например, Bridgestone и Yokohama, предпочитают 22%. Корейские марки — Hankook и Kumho — отметили 6%. А китайские шины упомянули лишь 4%.
Сколько тратят и где покупают
В среднем жители Самары готовы потратить на зимние шины около 25 тыс. рублей. Причем женщины на две тысячи больше, чем мужчины. При этом 48% опрошенных хотели бы уложиться в 20 тыс. рублей. 28% закладывают бюджет от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, а больше этих сумм — 18%.
Покупают шины в основном в специализированных офлайн-магазинах (35%). 20% выбирают для покупки резины онлайн-площадки, еще 16% делают заказы через сайты и приложения этих магазинов. При этом 14% ищут шины на платформах объявлений по типу Авито, а 12% — берут шины у частных продавцов.
Как часто обновляют резину
Почти половина водителей (46%) покупает новые шины раз в 2–3 года, а 40% ждут дольше, пока старые достаточно износятся. Каждый сезон резину обновляют 10% респондентов — преимущественно так поступают молодые автомобилисты 18–24 лет (14%).
