Урок мужества в честь Дня войск спецназначения прошел в школе № 132 Самары

В пятницу, 24 октября, в День войск специального назначения, ученики самарской школы № 132 имени героя Советского Союза Губанова Г.П. стали участниками особого мероприятия — урока мужества, посвященного героизму защитников Родины.

Перед ребятами выступили известные в России эксперты: Сапижат Мазаева, мама первого Героя РФ СВО Нурмагомеда Гаджимагомедова, доверенное лицо президента Владимира Путина и Ксения Семенова, заместитель исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО, руководитель гуманитарной миссии "Позывной SEM" имени Героя РФ Дмитрия Семенова, чемпионка России по гребному спорту.

Они приехали в регион для участия в семинаре по поддержке ветеранов СВО и членов их семей. Важное для региона мероприятие организовано Ассоциацией ветеранов СВО Самарской области в рамках проекта "Сердце воина" при поддержке облправительства и администрации Самары.

На уроке мужества гостям удалось передать подрастающему поколению опыт и знания настоящих героев Отечества. Они рассказали школьникам о подвигах российских воинов, о важности служения Отечеству и верности присяге. Ребята посмотрели короткометражный фильм "По праву Памяти" с историями о Героях Отечества. А затем вместе обсудили актуальные сегодня темы: роль семьи в патриотическом воспитании, важность поддержки бойцов, находящихся на передовой. Урок мужества прошел в формате активного диалога.

Директор образовательного учреждения Наталья Сокур подчеркнула важность проведения подобных мероприятий, влияющих на формирование гражданских качеств школьников и уважительного отношения к ветеранам.

"Этот урок мужества стал настоящим подарком для ребят, позволив почувствовать атмосферу уважения и благодарности к защитникам нашей Родины, подарившим нам мирное небо над головой", — отметила Наталья Сокур.

Ребята и педагоги поблагодарили гостей за интересную и содержательную беседу, а также организовали для них небольшую экскурсию по своей школе.

"У каждого региона, который мы посетили, есть свои особенности, традиции, специфика и обычаи. И в этом многообразии и есть уникальность нашей великой и необъятной страны. Сегодня я рассказала ребятам про своего сына Нурмагомеда, как он рос, чем увлекался, как занимался спортом. На вопрос: "Ожидали ли вы, что он совершит подвиг?" ответила, что таких поступков, наверное, не ждут. Нурмагомед очень переживал за своих бойцов, любил свою Родину, поэтому сделал то, что должен был сделать как настоящий мужчина, патриот своей страны", - рассказал Сапижат Мазаева.



