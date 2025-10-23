Минприроды: в Сызранском районе недрам причинили ущерб на 4 млн рублей

Эконадзор регионального минприроды обнаружил, что недрам в Сызранском районе был причинен ущерб на сумму свыше 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Космическая система дистанционного мониторинга зафиксировала изменения на участке рядом с добычей полезных ископаемых в Сызранском районе. В результате контрольного мероприятия эконадзор установил факт выхода предприятия за границы предоставленного лицензионного участка. Объем незаконной добычи глины составил более 6 тысяч кубометров", — отмечается в сообщении.

Должностное лицо привлекли к ответственности и оштрафовали на 40 тыс. рублей. Кроме того, был рассчитан ущерб недрам на сумму 4,3 млн. рублей.

"На основании материалов министерства самарская межрайонная природоохранная прокуратура направила иск в Сызранский районный суд, который был удовлетворен в полном объеме", — рассказали в минприроды.