В 2026 г. на расчистку реки Сызранка направят свыше 180 млн рублей

В 2026 году на расчистку реки Сызранка Росводресурсы планируют направить более 180 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства водных ресурсов. Всего в течение трех лет на эти цели планируется направить 287,8 млн рублей.

В Самарской области стартовал второй этап первой очереди комплексного оздоровления реки Сызранка в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие".

Второй этап работ предусматривает расчистку русла реки на участке длиной 1,8 км до плотины ГЭС. За три года планируется изъять 570,6 тыс. м³ донных отложений и удалить порядка 11 тыс. м³ водной растительности из акватории площадью 33,75 га.

По словам врио заместителя министра природных ресурсов и экологии Самарской области Максима Шаго, расчистка Сызранки позволит восстановить экологическое состояние водного объекта.

"Рядом с рекой находится особо охраняемая природная территория регионального значения, несколько турбаз и санаториев, места культурного досуга и зоны отдыха. Благодаря реализации проекта будет создана хорошая рекреационная зона для жителей города Сызрани, спортсменов и туристов. Сейчас сложностей в реализации проекта расчистки нет, идем с опережением графика, планируем закончить в 2027 году", — сказал он.

Реализация проекта улучшит экологические условия жизни для более чем 56 тыс. жителей 48 населенных пунктов в радиусе 30 км.

"Главным распорядителем бюджетных средств по проекту расчистки русла реки Сызранка является Федеральное агентство водных ресурсов. В течение трех лет на эти цели планируется направить 287,8 млн рублей, из них в текущем году — 58,5 млн рублей. Также предварительно определены объемы финансирования на следующий год. В 2026 году, по плану, регион получит на реализацию данного проекта 184,4 млн рублей", — сообщила заместитель руководителя Нижне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов Наталья Гладкова.

В 2025 году запланированы работы по расчистке участка длиной около километра. На сегодняшний день расчищено порядка 650 метров русла. На объекте задействованы 7 единиц техники и 8 специалистов.

"Для очистки реки Сызранки мы используем экскаватор и земснаряд — сейчас активно проводится изъятие водной растительности и водного грунта. В этом году работы планируется проводить вплоть до первых заморозков", — уточнил представитель подрядной организации Дмитрий Белянин.

Напомним, первый этап первой очереди проекта расчистки реки Сызранки был выполнен в 2022–2024 годах в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология". Тогда на работы было выделено 246,3 млн рублей, расчищено почти 1,8 км русла и изъято 800 тыс. м³ донных отложений. Благодаря реализации проекта условия проживания улучшили более 167 тыс. жителей Сызрани.