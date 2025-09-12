16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2026 г. на расчистку реки Сызранка направят свыше 180 млн рублей Лесная охрана Самарской области выявила более 120 нарушений ВТБ и ВШМ СПбГУ разработали ИИ-ассистента для помощи в сохранении дальневосточного леопарда Сызранский НПЗ помогает восстановить популяцию волжской стерляди Этой осенью самарские лесоводы высадят полмиллиона сеянцев

Экология Общество

В 2026 г. на расчистку реки Сызранка направят свыше 180 млн рублей

СЫЗРАНЬ. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2026 году на расчистку реки Сызранка Росводресурсы планируют направить более 180 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства водных ресурсов. Всего в течение трех лет на эти цели планируется направить 287,8 млн рублей.

В Самарской области стартовал второй этап первой очереди комплексного оздоровления реки Сызранка в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие".

Второй этап работ предусматривает расчистку русла реки на участке длиной 1,8 км до плотины ГЭС. За три года планируется изъять 570,6 тыс. м³ донных отложений и удалить порядка 11 тыс. м³ водной растительности из акватории площадью 33,75 га.

По словам врио заместителя министра природных ресурсов и экологии Самарской области Максима Шаго, расчистка Сызранки позволит восстановить экологическое состояние водного объекта.

"Рядом с рекой находится особо охраняемая природная территория регионального значения, несколько турбаз и санаториев, места культурного досуга и зоны отдыха. Благодаря реализации проекта будет создана хорошая рекреационная зона для жителей города Сызрани, спортсменов и туристов. Сейчас сложностей в реализации проекта расчистки нет, идем с опережением графика, планируем закончить в 2027 году", — сказал он.

Реализация проекта улучшит экологические условия жизни для более чем 56 тыс. жителей 48 населенных пунктов в радиусе 30 км.

"Главным распорядителем бюджетных средств по проекту расчистки русла реки Сызранка является Федеральное агентство водных ресурсов. В течение трех лет на эти цели планируется направить 287,8 млн рублей, из них в текущем году — 58,5 млн рублей. Также предварительно определены объемы финансирования на следующий год. В 2026 году, по плану, регион получит на реализацию данного проекта 184,4 млн рублей", — сообщила заместитель руководителя Нижне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов Наталья Гладкова.

В 2025 году запланированы работы по расчистке участка длиной около километра. На сегодняшний день расчищено порядка 650 метров русла. На объекте задействованы 7 единиц техники и 8 специалистов.

"Для очистки реки Сызранки мы используем экскаватор и земснаряд — сейчас активно проводится изъятие водной растительности и водного грунта. В этом году работы планируется проводить вплоть до первых заморозков", — уточнил представитель подрядной организации Дмитрий Белянин.

Напомним, первый этап первой очереди проекта расчистки реки Сызранки был выполнен в 2022–2024 годах в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология". Тогда на работы было выделено 246,3 млн рублей, расчищено почти 1,8 км русла и изъято 800 тыс. м³ донных отложений. Благодаря реализации проекта условия проживания улучшили более 167 тыс. жителей Сызрани.

Река Сызранка имеет большое рекреационное и хозяйственное значение для горожан и жителей окрестных поселений. В ее акватории расположена водно-гребная база Школы олимпийского резерва, проходят спортивные мероприятия, развиваются туристические маршруты и водные виды спорта. Кроме того, воды Сызранки используются для водоснабжения и орошения. В нижнем течении функционирует Сызранская гидроэлектростанция — памятник истории и архитектуры, построенный в 1925–1929 годах в рамках плана ГОЭРЛО (Государственная комиссия по электрификации России).

Гид потребителя

Последние комментарии

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5