16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Независимая нефтегазовая компания восстанавливает лес в Самарской области Экологи Куйбышевского НПЗ выпустили в Волгу 50 тыс. мальков сазана В Самарской области появился новый лес: экоактивисты высадили 10 тыс. сосен Минприроды: в Сызранском районе недрам причинили ущерб на 4 млн рублей В Южном городе-2 установили автоматический пост контроля воздуха

Экология Общество

Независимая нефтегазовая компания восстанавливает лес в Самарской области

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО "ННК-Самаранефтегаз", входящее в состав Независимой нефтегазовой компании, осуществило дополнительную высадку саженцев лиственницы. Мероприятия по восстановлению леса выполнены на участке площадью около 5,5 гектар в Ставропольском районе Самарской области.

Фото: предоставлено ООО "ННК-Самаранефтегаз"

Новые деревья на территории, восстановленной в 2024 году, были высажены в рамках комплексной программы, рассчитанной на четыре года. Она предполагает не только регулирование густоты лесных насаждений, но и полив, очистку от сорных растений, поддержание минерализованной полосы ручным и механизированным способами.

Высаженная ООО "ННК-Самаранефтегаз" лиственница является ценной лесообразующей породой. Это дерево характеризуют устойчивость к болезням и вредителям, быстрый рост, высокие технические качества древесины, почвозащитные и водоохранные свойства.

Соблюдение требований природоохранного законодательства и минимизация воздействия на окружающую среду являются приоритетными направлениями деятельности Независимой нефтегазовой компании. Помимо восстановления лесных массивов, ООО "ННК-Самаранефтегаз" реализует мероприятия по рекультивации земельных участков, восстановлению водных биологических ресурсов.

Гид потребителя

Последние комментарии

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2