Независимая нефтегазовая компания восстанавливает лес в Самарской области

ООО "ННК-Самаранефтегаз", входящее в состав Независимой нефтегазовой компании, осуществило дополнительную высадку саженцев лиственницы. Мероприятия по восстановлению леса выполнены на участке площадью около 5,5 гектар в Ставропольском районе Самарской области.

Новые деревья на территории, восстановленной в 2024 году, были высажены в рамках комплексной программы, рассчитанной на четыре года. Она предполагает не только регулирование густоты лесных насаждений, но и полив, очистку от сорных растений, поддержание минерализованной полосы ручным и механизированным способами.

Высаженная ООО "ННК-Самаранефтегаз" лиственница является ценной лесообразующей породой. Это дерево характеризуют устойчивость к болезням и вредителям, быстрый рост, высокие технические качества древесины, почвозащитные и водоохранные свойства.

Соблюдение требований природоохранного законодательства и минимизация воздействия на окружающую среду являются приоритетными направлениями деятельности Независимой нефтегазовой компании. Помимо восстановления лесных массивов, ООО "ННК-Самаранефтегаз" реализует мероприятия по рекультивации земельных участков, восстановлению водных биологических ресурсов.