16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттиазот поддержал проект по созданию экологической тропы в Самарской области Волонтеры МТС высадили гектар леса в национальном парке "Бузулукский бор" Юные самарские экологи приняли участие во всероссийском съезде школьных лесничеств Сохранение памятников природы обсудили в Самарской области В Самаре открыли пункт приема отходов за деньги

Экология Общество

Тольяттиазот поддержал проект по созданию экологической тропы в Самарской области

ТОЛЬЯТТИ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники "Тольяттиазота" посетили центр дополнительного образования детей города Жигулевска "Успех", где подвели итоги проекта "ЛукаМория" по созданию экологической тропы. Инициатива образовательной организации получила поддержку предприятия в рамках VII этапа грантовой программы "Химия добра" в 2024 году.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Концепция проекта "ЛукаМория" предусматривает комплексный подход в образовательной деятельности. Это изучение истории и природы родного края вне школьной программы, вовлечение подрастающего поколения в природоохранные мероприятия и расширение кругозора детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Помимо формирования экотропы итогом годовой работы стала краеведческая настольная игра "Моя губерния" и экологическое лото "Юный ландшафтный дизайнер".

Участие в отчетном мероприятии приняли экологи федерального учреждения "Национальный парк "Самарская Лука", а также педагоги школ Жигулевска и муниципального района Ставропольский Самарской области. В ходе семинара-практикума была проведена обзорная экскурсия по экологической тропе, презентация настольных игр и мастер-класс с воспитанниками школы-интерната № 2 для детей с ОВЗ.

"Успех" получает грантовые средства "Тольяттиазота" не впервые. "ЛукаМория" стала продолжением проекта "Молодежь — за ЭкоМир", направленного на сохранение заповедных мест и животных, занесенных в Красную книгу. Опыт центра и учебные пособия, которые будут интегрированы в программы естественно-научной направленности и элективные курсы краеведения, планируется распространить в образовательные учреждения и детские оздоровительные лагеря города Тольятти.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"И первый, и второй проекты педагогов из Жигулевска привлекли экспертную комиссию, оценивающую участников конкурса "Химия добра", своей креативностью и серьезной экологической составляющей. Формирование экологической культуры в регионе присутствия компании и повышение экологической грамотности — планомерная работа и неотъемлемая часть деятельности "Тольяттиазота". Предприятие занимается эковоспитанием подрастающего поколения через поддержку проектов по раздельному сбору мусора, организацию экоакций и субботников, восполнение биоресурсов Волги и восстановление лесов. На итоговом мероприятии центра "Успех" раскрылись новые грани заявленной идеи — помимо эконаправленности здесь присутствует ранняя профориентация, изучение культурно-исторического наследия, а также развитие творческого потенциала. Поэтому представленные настольные игры при поддержке компании обязательно будут растиражированы".

Гид потребителя

Последние комментарии

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2