Тольяттиазот поддержал проект по созданию экологической тропы в Самарской области

Сотрудники "Тольяттиазота" посетили центр дополнительного образования детей города Жигулевска "Успех", где подвели итоги проекта "ЛукаМория" по созданию экологической тропы. Инициатива образовательной организации получила поддержку предприятия в рамках VII этапа грантовой программы "Химия добра" в 2024 году.

Концепция проекта "ЛукаМория" предусматривает комплексный подход в образовательной деятельности. Это изучение истории и природы родного края вне школьной программы, вовлечение подрастающего поколения в природоохранные мероприятия и расширение кругозора детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Помимо формирования экотропы итогом годовой работы стала краеведческая настольная игра "Моя губерния" и экологическое лото "Юный ландшафтный дизайнер".

Участие в отчетном мероприятии приняли экологи федерального учреждения "Национальный парк "Самарская Лука", а также педагоги школ Жигулевска и муниципального района Ставропольский Самарской области. В ходе семинара-практикума была проведена обзорная экскурсия по экологической тропе, презентация настольных игр и мастер-класс с воспитанниками школы-интерната № 2 для детей с ОВЗ.

"Успех" получает грантовые средства "Тольяттиазота" не впервые. "ЛукаМория" стала продолжением проекта "Молодежь — за ЭкоМир", направленного на сохранение заповедных мест и животных, занесенных в Красную книгу. Опыт центра и учебные пособия, которые будут интегрированы в программы естественно-научной направленности и элективные курсы краеведения, планируется распространить в образовательные учреждения и детские оздоровительные лагеря города Тольятти.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"И первый, и второй проекты педагогов из Жигулевска привлекли экспертную комиссию, оценивающую участников конкурса "Химия добра", своей креативностью и серьезной экологической составляющей. Формирование экологической культуры в регионе присутствия компании и повышение экологической грамотности — планомерная работа и неотъемлемая часть деятельности "Тольяттиазота". Предприятие занимается эковоспитанием подрастающего поколения через поддержку проектов по раздельному сбору мусора, организацию экоакций и субботников, восполнение биоресурсов Волги и восстановление лесов. На итоговом мероприятии центра "Успех" раскрылись новые грани заявленной идеи — помимо эконаправленности здесь присутствует ранняя профориентация, изучение культурно-исторического наследия, а также развитие творческого потенциала. Поэтому представленные настольные игры при поддержке компании обязательно будут растиражированы".