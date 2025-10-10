16+
Экология Общество

В Самарской области завершилась уборка Волжского лесничества в рамках акции "Сохраним лес"

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В России 2 сентября стартовал седьмой сезон акции "Сохраним лес". Это масштабный общественный проект, который объединяет людей по всей стране в деле сохранения и восстановления лесов. В Самарской области акция началась в начале октября в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

В этом году в рамках акции кроме высадки зеленых насаждений лесники проводят масштабную уборку в Волжском лесничестве вдоль гостевого маршрута международного спортивного форума "Россия — спортивная держава". Всего расчищено почти 50 км на общей площади 244 гектара и вывезено около тысячи кубометров мусора и валежника. В мероприятиях приняли участие общественные организации, ведомства, волонтеры предприятий. Всего порядка 600 человек.

"10 октября — завершающий день уборки. Сегодня было задействовано три погрузчика, три самосвала и почти 100 человек. В целом проделана колоссальная работа в течение нескольких месяцев: от раскряжевки до сбора и вывоза. Участок проходит вдоль трассы, и здесь большая рекреационная нагрузка — много мусора. Сейчас все привели в порядок. Конечно, это не только внешний вид, но и, прежде всего, санитарная и пожарная безопасность лесного фонда", — прокомментировал руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды региона Евгений Пенин.

Участок леса на выезде из Самары по Московскому шоссе представлен мягколиственными породами. В основном, преобладает осина. Такая порода живет 60-70 лет, и к этому возрасту она уже теряет свою ценность, быстро гниет и выпадает. Сказывается и близость к автомагистрали: выхлопные газы деревья берут на себя.

"По истечении срока жизни осина не пользуется спросом у населения, такой валежник не собирают. Получается захламленность древесиной, которую мы вычистили в этом году", — добавил Пенин.

Мероприятия по уборке завершились, но акция продолжается. В этом году запланировано 24 мероприятия: всего предусмотрена высадка более 20 тыс. саженцев деревьев и кустарников на общей площади 15 гектаров. В этом числе и посадки в местах расчищенных горельников на площади почти 10 гектаров в Ставропольском и Нефтегорском лесничествах, где планируется высадить 14,5 тыс. саженцев сосны и березы. Принять участие может каждый житель региона — уточнить дату и адрес ближайшего мероприятия можно на карте сохранимлесрф.рф. 

