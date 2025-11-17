16+
Экология Общество

В 2025 г. самарские лесники высадили более 850 га леса

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Весной и осенью было высажено 856 га, а также проведено дополнение лесных культур на участках предыдущих посадок на общей площади более 1,3 тыс. га. Для обеспечения посадок региональные лесные питомники вырастили более 5,6 млн сеянцев сосны, дуба, березы, ясеня и других пород. Работы велись в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

"Высадка будущего леса — это сложный процесс. Он ведется на заранее подготовленных участках: почва обрабатывается, убирается лишняя растительность, спецтехникой нарезаются борозды для посадки сеянцев. Затем в течение нескольких первых лет ведется агротехнический уход, чтобы лесные насаждения лучше приживались", — рассказал руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды региона Евгений Пенин.

По правилам лесовосстановления участки переводятся в покрытую лесом площадь через 5-8 лет. За это время сеянцы вырастают в молодые деревья, и их можно оценить по ряду параметров: тип леса, количество деревьев на гектаре, их средняя высота и возраст. Если качество выросших сеянцев соответствует критериям Минприроды России, то эти земли переводят в площадь, покрытую лесной растительностью.

"В этом году по результатам инвентаризации мы перевели 380 га в покрытую лесом площадь. Это хороший показатель для лесов нашего региона", — добавил Евгений Пенин.

Работы по лесовосстановлению в этом году завершены. Сейчас продолжается сбор семенного материала для выращивания сеянцев будущей весной. Уже заготовлено более 7 тонн: семена дуба, березы, ясеня, смородины. Идет сбор сосновой шишки: для плановой заготовки 190 кг семян необходимо собрать и переработать 19 тонн шишек.

