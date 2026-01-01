В Самаре на площади им. Куйбышева встретили Новый год

В Самаре на главной городской площади встретили Новый год. С концертной программой на сцене выступили театр народной песни "Добро", вокальная группа "Утро", трио солистов Самарского театра оперы и балета им. Д. Шостаковича — Анатолий Невдах, Георгий Цветков и Ренат Латыпов, солисты Ирина Сигал, Екатерина Масальская и Дмитрий Храмков.
С поздравлением к гостям новогоднего праздника обратился глава города Самары Иван Носков.
"Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. И я рад, что мы с вами встретили праздник вместе, большой дружной компанией. Ушедший год стал историей. Все лучшее, что было, сохраним в памяти, но смотреть предлагаю в будущее! Начался новый год, а значит, и новый этап в жизни Самары. На этот год у нас большие планы, будем хорошо работать и хорошо отдыхать! Всем желаю набраться сил в предстоящие выходные, чтобы с энергией вновь окунуться в работу. Счастья, здоровья, успехов и исполнения желаний в наступившем году!" — сказал глава города.
