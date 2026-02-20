В Сокских штольнях выросли сталагмиты: фото

Сокские штольни превратились в залы с ледяными столбами. Это природное явление доступно только зимой. Посмотрите, как необычно выглядят сталагмиты.

Сокские штольни - одни из самых длинных в России. Это целый лабиринт искусственных тоннелей, образовавшихся при добыче известняка с 1930 по 1961 год. К моменту окончания работ общая протяженность выработок составляла около 53 км.

Фото: Александра Белова

Вход в штольни украшен снежными узорами

В штольнях сохранились свидетельства ранних методов добычи: следы от шпуров для закладки динамита, фрагменты деревянных креплений, а также остатки вагонеток и рельсов. Однако официального статуса памятника объект не имеет, хотя привлекает туристов и спелеологов.

Практически каждую зиму в штольнях можно увидеть интересное природное явление - ледяные сталагмиты. Эта не стала исключением.

Внешне сталагмиты похожи на перевернутые сосульки. По сути, они таковыми и являются.

Сталагмиты образуются очень быстро - в течение нескольких часов или дней. Капли воды со свода падают в зону отрицательных температур у пола и замерзают.

На момент съемки высота сталагмитов в штольнях была примерно на уровне одного метра. Но при определенных погодных условиях они могут вырасти до двух и выше.

Так что еще есть время, чтобы увидеть эти необычные ледяные столбы. А если не успеваете, смотрите больше фото.