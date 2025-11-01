Правительство России упрощает правила заселения в гостиницы

Правительство России упростило правила заселения в гостиницы и оформления временной регистрации. Обновленные правила позволяют гражданам использовать для заселения в отели дополнительные документы, что значительно упрощает процедуры как для туристов, так и для гостиничного бизнеса.

С 1 января 2026 г. граждане России смогут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению. Одновременно с момента официального опубликования постановления вступает в силу норма о возможности заселения по заграничному паспорту. Этот документ принимается независимо от места постоянной регистрации гостя, что удобно для путешественников. Для военнослужащих введен специальный порядок — они получают право заселяться в гостиницы по удостоверению личности военнослужащего, при этом администрация освобождается от обязанности осуществлять их временную регистрацию.

Техническую основу для приема водительских удостоверений обеспечит МВД России. Информационные системы МВД будут автоматически проверять подлинность документа через межведомственное взаимодействие с базами Госавтоинспекции. Для случаев технических сбоев разработан четкий регламент действий, защищающий интересы как гостей, так и гостиниц.

Министр экономического развития России Максим Решетников прокомментировал инициативу: "Мы целенаправленно уходим от избыточных барьеров, создавая комфортные условия и для туристов, и для индустрии гостеприимства в целом. Люди получают долгожданную возможность выбора документа, а отели — простые и технологичные процедуры, что в конечном счете повысит привлекательность российского туристического рынка и подстегнет внутренний туризм".

"Это важный шаг навстречу комфорту наших туристов и развитию отрасли гостеприимства. Новые правила позволят гостям региона быстрее и проще оформлять проживание, избавляя их от лишней бюрократии", — прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Обновленные правила разработаны Министерством экономического развития в рамках программы "Трансформация делового климата" в сфере туризма и реализуют поручение президента РФ Владимира Путина, данное по итогам совещания в июне 2024 года. Принятие обновленных правил не повлечет дополнительных административных барьеров для гостиничного бизнеса и будет способствовать развитию внутреннего туризма в стране.