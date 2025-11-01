16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
К созданию новых пляжей в Самарской области решили привлечь частников Россияне проведут ноябрьские праздники в Китае и Армении, активный отдых осенью предпочитают только 7% туристов — аналитика ВСК 11 туристических маршрутов и проектов Самарской области вышли в финал премии "Маршрут года" В гостях у цифры: "Ростелеком" успешно протестировал умную платформу для мониторинга отрасли гостеприимства Как найти билеты в Питер на самолёт дешёвые без лишних заморочек

Туризм Общество

Правительство России упрощает правила заселения в гостиницы

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Правительство России упростило правила заселения в гостиницы и оформления временной регистрации. Обновленные правила позволяют гражданам использовать для заселения в отели дополнительные документы, что значительно упрощает процедуры как для туристов, так и для гостиничного бизнеса.

С 1 января 2026 г. граждане России смогут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению. Одновременно с момента официального опубликования постановления вступает в силу норма о возможности заселения по заграничному паспорту. Этот документ принимается независимо от места постоянной регистрации гостя, что удобно для путешественников. Для военнослужащих введен специальный порядок — они получают право заселяться в гостиницы по удостоверению личности военнослужащего, при этом администрация освобождается от обязанности осуществлять их временную регистрацию.

Техническую основу для приема водительских удостоверений обеспечит МВД России. Информационные системы МВД будут автоматически проверять подлинность документа через межведомственное взаимодействие с базами Госавтоинспекции. Для случаев технических сбоев разработан четкий регламент действий, защищающий интересы как гостей, так и гостиниц.

Министр экономического развития России Максим Решетников прокомментировал инициативу: "Мы целенаправленно уходим от избыточных барьеров, создавая комфортные условия и для туристов, и для индустрии гостеприимства в целом. Люди получают долгожданную возможность выбора документа, а отели — простые и технологичные процедуры, что в конечном счете повысит привлекательность российского туристического рынка и подстегнет внутренний туризм".

"Это важный шаг навстречу комфорту наших туристов и развитию отрасли гостеприимства. Новые правила позволят гостям региона быстрее и проще оформлять проживание, избавляя их от лишней бюрократии", — прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Обновленные правила разработаны Министерством экономического развития в рамках программы "Трансформация делового климата" в сфере туризма и реализуют поручение президента РФ Владимира Путина, данное по итогам совещания в июне 2024 года. Принятие обновленных правил не повлечет дополнительных административных барьеров для гостиничного бизнеса и будет способствовать развитию внутреннего туризма в стране.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30