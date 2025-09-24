16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область приняла финал автопробега "Москва - Самара" Стала известна программа гастрофестиваля "Самара со вкусом" Жители Самарской области стали чаще отдыхать за границей Бархатный сезон 2025: Турция, Египет и ОАЭ остаются в топе у путешественников В Жигулевске хотят построить спортивно-туристический комплекс с йога-домами

Туризм Общество

Продлена заявочная кампания Всероссийской премии "Больше, чем путешествие"

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прием заявок на семь номинаций Всероссийской премии "Больше, чем путешествие" продлен до 12 октября включительно, а на номинацию "Больше, чем путешественник" — до 31 октября.

Это первая в России награда, призванная выявить и отметить тех, кто создает, продвигает полезные путешествия по России и прививает через них желание узнавать страну. С 2025 г. программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" стала частью федерального проекта "Мы вместе" национального проекта "Молодежь и дети", поэтому активно поощряет тех, кто открывает Россию для молодых людей.

Подать заявку можно на сайте большечемпремия.рф в трех категориях: "Люди", "Организации", "Проекты".

"Премия вызвала большой интерес среди тех, кто занимается воспитательной и патриотической работой с молодежью, представителей индустрии туризма и гостеприимства, а также со стороны руководства регионов, поэтому мы приняли решение дать всем желающим время, чтобы подать заявку. Уже сегодня мы обрабатываем заявки от туристических компаний, экскурсоводов, создателей медиаконтента, промышленных предприятий, региональных команд — всех, кто организовывает и продвигает путешествия по России среди детей и молодежи — из 81 региона нашей страны. Приглашаем всех, кто готов открывать Россию для молодежи, принять участие в нашей премии — успейте подать заявку. Возможно, именно вы или ваш проект получат признание на федеральном уровне", — говорит генеральный директор АНО "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина.

После завершения приема заявок по семи номинациям стартует заочная оценка работ, затем для финалистов будет организован просветительский этап, в рамках которого они смогут доработать свои инициативы вместе с наставниками. В ноябре участников ожидает публичная защита проектов перед экспертным советом в Москве. Финалистов в номинации "Больше, чем путешественник" в ходе заочного этапа определяют граждане страны — учитывается сумма реакций на истории, рассказанные в социальных сетях; победители будут выбраны путем народного голосования.

Помимо основных номинаций, предусмотрены специальные награды за особые достижения в таких сферах, как сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, инновационные подходы и доступный туризм для лиц с ограниченными возможностями.

Победители будут объявлены на торжественной церемонии награждения в декабре и получат финансовую поддержку на свои проекты, консультации от профессионалов индустрии, а также сертификаты на поездки по стране и подарки от партнеров.

По всем вопросам, связанным с участием, можно обращаться через специальную форму обратной связи на сайте премии и по телефону службы поддержки: 8 800 444 80 63. Также запущен официальный канал всероссийской премии "Больше, чем путешествие" в Telegram.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5