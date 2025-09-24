Продлена заявочная кампания Всероссийской премии "Больше, чем путешествие"

Прием заявок на семь номинаций Всероссийской премии "Больше, чем путешествие" продлен до 12 октября включительно, а на номинацию "Больше, чем путешественник" — до 31 октября.

Это первая в России награда, призванная выявить и отметить тех, кто создает, продвигает полезные путешествия по России и прививает через них желание узнавать страну. С 2025 г. программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" стала частью федерального проекта "Мы вместе" национального проекта "Молодежь и дети", поэтому активно поощряет тех, кто открывает Россию для молодых людей.

Подать заявку можно на сайте большечемпремия.рф в трех категориях: "Люди", "Организации", "Проекты".

"Премия вызвала большой интерес среди тех, кто занимается воспитательной и патриотической работой с молодежью, представителей индустрии туризма и гостеприимства, а также со стороны руководства регионов, поэтому мы приняли решение дать всем желающим время, чтобы подать заявку. Уже сегодня мы обрабатываем заявки от туристических компаний, экскурсоводов, создателей медиаконтента, промышленных предприятий, региональных команд — всех, кто организовывает и продвигает путешествия по России среди детей и молодежи — из 81 региона нашей страны. Приглашаем всех, кто готов открывать Россию для молодежи, принять участие в нашей премии — успейте подать заявку. Возможно, именно вы или ваш проект получат признание на федеральном уровне", — говорит генеральный директор АНО "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина.

После завершения приема заявок по семи номинациям стартует заочная оценка работ, затем для финалистов будет организован просветительский этап, в рамках которого они смогут доработать свои инициативы вместе с наставниками. В ноябре участников ожидает публичная защита проектов перед экспертным советом в Москве. Финалистов в номинации "Больше, чем путешественник" в ходе заочного этапа определяют граждане страны — учитывается сумма реакций на истории, рассказанные в социальных сетях; победители будут выбраны путем народного голосования.

Помимо основных номинаций, предусмотрены специальные награды за особые достижения в таких сферах, как сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, инновационные подходы и доступный туризм для лиц с ограниченными возможностями.

Победители будут объявлены на торжественной церемонии награждения в декабре и получат финансовую поддержку на свои проекты, консультации от профессионалов индустрии, а также сертификаты на поездки по стране и подарки от партнеров.

По всем вопросам, связанным с участием, можно обращаться через специальную форму обратной связи на сайте премии и по телефону службы поддержки: 8 800 444 80 63. Также запущен официальный канал всероссийской премии "Больше, чем путешествие" в Telegram.