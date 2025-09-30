16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Туроператор провел экологическую акцию и подарил Самаре 10 елей Проект стратегии развития туризма до 2030 г. презентовали в Самарской области В Тольятти появятся четыре гостиничных комплекса Старинное имение за Волгой переделают в туркластер со SPA Самарская область приняла финал автопробега "Москва - Самара"

Туризм Общество

Старинное имение за Волгой переделают в туркластер со SPA

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 1966
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В селе Рождествено, которое находится на противоположном от Самары берегу Волги, реализуется инвестиционный проект по созданию туристического кластера "Хутор Ушковых". Об этом на совещании правительства Самарской области во вторник, 30 сентября, сообщила министр туризма Екатерина Матвеева.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Комплекс разместится на территории старинного имения купеческой семьи Ушковых, построенного в конце XIX века. Говорят, что его посещали такие известные личности как Федор Шаляпин, Владимир Немирович-Данченко и Иван Шишкин.

Судя по представленным эскизам, планируется восстановление исторических построек. Также, по словам Екатерины Матвеевой, проект предусматривает строительство визит-центра, смотровых площадок, отеля на 24 номера, хостела, ресторана и спа-центра.

Комплекс будет рассчитан на круглогодичную работу. Его строительство полностью финансирует инвестор. Но его имя названо не было.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5