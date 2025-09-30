Старинное имение за Волгой переделают в туркластер со SPA

В селе Рождествено, которое находится на противоположном от Самары берегу Волги, реализуется инвестиционный проект по созданию туристического кластера "Хутор Ушковых". Об этом на совещании правительства Самарской области во вторник, 30 сентября, сообщила министр туризма Екатерина Матвеева.

Комплекс разместится на территории старинного имения купеческой семьи Ушковых, построенного в конце XIX века. Говорят, что его посещали такие известные личности как Федор Шаляпин, Владимир Немирович-Данченко и Иван Шишкин.

Судя по представленным эскизам, планируется восстановление исторических построек. Также, по словам Екатерины Матвеевой, проект предусматривает строительство визит-центра, смотровых площадок, отеля на 24 номера, хостела, ресторана и спа-центра.

Комплекс будет рассчитан на круглогодичную работу. Его строительство полностью финансирует инвестор. Но его имя названо не было.