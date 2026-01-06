44 меры поддержки и рекордный урожай: итоги года для самарских аграриев

В 2025 г. валовой сбор зерна в Самарской области вырос более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом, а урожайность повысилась на треть. Эти результаты стали возможны благодаря системной государственной поддержке: за год на развитие АПК региона было направлено 3,63 млрд руб., а аграриям были доступны 44 меры поддержки.
Подводя основные итоги социально-экономического развития региона, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил выдающиеся результаты растениеводства: "В этом году наши растениеводы получили отличные результаты. Валовой сбор зерна более чем на 20% превысил уровень 2024 года, а урожайность — выше на треть. Получен рекордный урожай льна масличного и сои. Ощутимый рост — по сбору картофеля, овощей, плодово-ягодных культур".
Лидерами по урожайности зерновых стали Ставропольский район (40 ц/га), Кинельский и Кошкинский районы (по 33,5 ц/га). Ярким примером является сельхозпредприятие "Васильевское", в активе которого 9 тыс. га полей в Ставропольском районе. Здесь закрыли год с рекордными показателями: пшеница дала поистине кубанские результаты — 65 ц/га, ячмень — 50 ц/га, подсолнечник — 22 ц/га, а кукуруза — 100 ц/га. "Есть повод сказать от чистого сердца теплые слова благодарности коллективу — настоящим трудягам", — говорит директор ООО "Васильевское" Сергей Борзов.
Валовой сбор картофеля во всех категориях хозяйств оценивается на уровне 235 тыс. тонн, производство овощей — 280 тыс. тонн.
Почти в три раза увеличился валовой сбор плодово-ягодных культур в садоводческих хозяйствах. В этом году собрано более 21 тыс. тонн вкусной и полезной продукции.
Одной из причин таких высоких результатов эксперты называют активное использование господдержки по направлениям: элитное семеноводство, агрострахование (снижение рисков), мелиорация, инвестиции в технику и ресурсосберегающие технологии. Также сельхозпроизводители все чаще внедряют интенсивные технологии: точное земледелие, дифференцированное внесение удобрений, семена элитных сортов.
Регион полностью обеспечивает себя зерном и имеет значительный экспортный потенциал. Комплексная государственная поддержка позволяет самарским аграриям не только стабильно обеспечивать продовольственную безопасность области, но и укреплять позиции на российском и международном рынках сельхозпродукции.
Помимо прямых субсидий, аграрии активно пользуются льготным кредитованием, в том числе для экспортеров, а также возможностями обновления парка техники. Так, за 10 месяцев 2025 г. сельхозтоваропроизводители приобрели 841 единицу новой техники на сумму 5,5 млрд руб. с использованием механизмов компенсации части затрат.
В прошлом году была введена компенсация части затрат на приобретение агродронов и внедрение цифровых решений.
Реализация мер поддержки осуществляется в рамках государственных программ Самарской области и национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
