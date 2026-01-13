Агрохимия принципов: как живет и развивается компания "Оплот", спасающая регионы России от зеленой экспансии

Компания завершила 2025 год с рекордной географией, но с минимальной маржой. В интервью "Итогам года" специалист "Оплота" Ольга Малышева рассказывает, почему сегодня борьба с борщевиком и саранчой на российских угодьях зачастую превращается в работу себе в убыток, как демпинг на торгах разрушает систему и чего ждать от нового закона, который обяжет всех собственников земли наводить порядок уже с весны 2026 года.

- Ольга Васильевна, прошедший полевой сезон 2025 года был отмечен значительным расширением географии работ "Оплота". В каких именно регионах и на решение каких ключевых фитосанитарных проблем направлялась деятельность компании?

- Действительно, операционная карта компании в этом сезоне расширилась. Помимо работ в Самарской области, где постоянно мониторим ситуацию с карантинными объектами, мы осуществили масштабный проект в Республике Дагестан. Там по государственному контракту была проведена обработка более 30 тысяч гектаров пастбищных угодий против саранчовых вредителей.

Параллельно выполняли работы по уничтожению борщевика в Удмуртии, Кировской, Вологодской областях, в Татарстане, обеспечивая фитосанитарную безопасность в рамках многолетнего сотрудничества с местными муниципалитетами.

Помимо прямой работы по профилю, наша техника помогала в нештатных ситуациях, мы привлекались для тушения степных пожаров в Дагестане. Наши установки на базе КАМАЗа - генераторы аэрозольные регулируемой дисперсности (ГАРД) - способны не только опрыскивать химикаты, но и подавать мощную водяную струю на десятки метров. Это очень помогло тушить возгорания, за что получили официальную благодарность властей республики.

Что касается клиентской базы, то важным достижением года стало заключение двухлетнего договора с компанией "Транснефть", точнее, с ее региональным подразделением "Верхняя Волга". Контракт предусматривает комплексное содержание территорий вокруг критически важных инфраструктурных объектов, таких как нефтеперекачивающие станции, включая скашивание растительности, ее вывоз и последующую профилактическую обработку для подавления роста. Это сотрудничество - знак признания нашей репутации как ответственного и технологичного подрядчика, способного работать в строгих рамках промышленной и экологической безопасности.

- Технологическая эффективность немыслима без применения соответствующих препаратов. На каких агрохимических средствах базируется ваша методика, и почему выбор именно этих продуктов так важен?

- Наш подход основан на применении исключительно качественных препаратов с научно доказанной эффективностью. Все используемые нами средства имеют государственную регистрацию в Министерстве сельского хозяйства и разрешены к применению согласно каталогу пестицидов и агрохимикатов.

Для борьбы с борщевиком Сосновского мы успешно применяем гербицид сплошного действия "АНКОР-85". Этот препарат, разработанный российскими учеными, относится к третьему, умеренно опасному классу, что обеспечивает его сравнительную безопасность при грамотном применении.

Мы используем "АНКОР-85" уже четвертый год, и он неизменно демонстрирует высокую результативность. По нашим многолетним полевым наблюдениям, препарат обеспечивает подавление всходов борщевика на срок до 1,5 года после обработки. Поставками препарата занимается наш давний партнер - компания "Гербицид-Холдинг".

Выбор проверенных средств - это не только залог эффективности, но и проявление нашей профессиональной этики. Мы гарантируем заказчикам реальный результат, подкрепленный объективными данными, а не пустыми обещаниями.

- Расширение географии и появление таких солидных партнеров, как "Транснефть", обычно сулит рост бизнеса. Каковы финансовые итоги года для компании?

- Если честно, это самый болезненный вопрос. Мы работали в этом году с минимальной доходностью, часто выходя практически в ноль.

- В чем, на ваш взгляд, причины?

- Его причины коренятся в дисбалансе между ростом рыночных затрат и статичностью бюджетного планирования. Основной объем наших работ по-прежнему приходится на выполнение муниципальных и государственных контрактов, выигранных в рамках конкурсных процедур. Кардинальная проблема заключается в том, что цены этих контрактов, закладываемые в бюджеты всех уровней, остаются фактически замороженными на протяжении последних трех лет. Они не индексировались в соответствии с реальной инфляцией.

Между тем операционные расходы компании за тот же период выросли кратно. Речь идет не только о росте цен на горюче-смазочные материалы, который всем очевиден. Существенно подорожали специализированные химические препараты. Фонд оплаты труда также требует регулярной индексации для сохранения кадров. Наконец, нагрузка в виде налогов и страховых взносов также является значимой статьей, и мы как добросовестный налогоплательщик без задолженностей платим все обязательные платежи в полном объеме. В результате, чтобы исполнить обязательства перед давними заказчиками и не прервать многолетние циклы обработки зараженных территории, мы вынуждены были брать ряд контрактов по ценам, которые покрывали лишь прямые издержки, оставляя минимальную или нулевую операционную прибыль. Это было осознанное решение в пользу долгосрочных целей и профессиональной репутации, а не сиюминутной коммерции.

Ситуация усугубляется практикой недобросовестной конкуренции на торгах. В этом году имел место вопиющий случай с подрядчиком, предлагавшим цену обработки ниже себестоимости за один гектар. Такая цена абсолютно неадекватна. Себестоимость обработки за гектар складывается из качественных химических препаратов, амортизации техники, ГСМ, трудозатрат и логистики. Очевидно, что подобная заявка - либо акт некомпетентности, либо намеренная спекуляция на процедуре.

Естественно, выиграв ряд тендеров, этот подрядчик не смог приступить к исполнению контрактов. Последовала цепочка негативных последствий: муниципалитеты были вынуждены срочно объявлять повторные закупочные процедуры, теряя драгоценное время. На эти повторные торги часто выделялось финансирование в рамках тех же, нереалистичных лимитов. В итоге компании, подобные нашей, сталкивались с дилеммой: либо отказаться от территорий, позволив проблеме, в прямом и переносном смысле, разрастись, либо взять работы на маловыгодных условиях, чтобы спасти ситуацию. Мы выбирали второе, что еще сильнее давило на нашу финансовую модель. Таким образом, один недобросовестный участник рынка создает каскадный эффект, приводящий к потерям бюджета, срыву сроков и, в конечном счете, к ухудшению экологической обстановки из-за упущенного времени.

- С 1 марта 2026 года вступает в силу новый федеральный закон, ужесточающий ответственность землевладельцев за борщевик. Сможет ли это изменение стать переломным моментом в борьбе с борщевиком и амброзией?

- Закон, безусловно, назревший и необходимый. Он впервые устанавливает четкие временные рамки для начала обработок и вводит серьезную санкцию за бездействие вплоть до изъятия земельных участков. Это мощный стимул для приведения территорий в порядок. Однако его эффективность будет напрямую зависеть от механизмов исполнения и контроля. Опасность, которую мы видим, заключается в потенциальном "буме" спроса на услуги по обработке весной 2026 года.

Этот спрос может привлечь еще большее количество временных "игроков", готовых предложить якобы быстрое и дешевое решение. Без синхронного усиления контроля со стороны Россельхознадзора и профильных министерств за качеством работ, применяемыми препаратами и квалификацией подрядчиков, есть риск, что значительные средства будут потрачены впустую на имитацию деятельности.

- Самарский регион традиционно считается благополучным с фитосанитарной точки зрения. Или существуют, возможно, менее заметные, чем борщевик Сосновского, но не менее опасные угрозы?

- Отсутствие масштабных очагов борщевика Сосновского - это действительно результат многолетней профилактической работы, которую мы выстроили вместе с районными администрациями. Однако это лишь одна грань общей картины. Сегодня на первый план в регионе выходят другие карантинные объекты, представляющие собой значительную угрозу. Прежде всего, это амброзия полыннолистная - один из сильнейших природных аллергенов, воздействующий на здоровье населения. Во-вторых, это повилика полевая - паразитическое растение, выступающее переносчиком вирусных заболеваний растений и способное за сезон уничтожить урожай на целом поле.

Мы уверены, необходимо перейти от реагирования по факту введения карантина к упреждающей, плановой политике точечной обработки выявленных очагов.

- Что позволяет компании "Оплот" не только оставаться на рынке, но и укреплять свою репутацию в качестве надежного партнера для самых требовательных заказчиков?

- Устойчивость компании "Оплот" базируется на незыблемых принципах. Во-первых, мы опираемся только на доказанные методики и препараты с предсказуемым действием, не используя земельные участки заказчиков как полигон для экспериментов. Во-вторых, это принципиальная позиция в отношении долгосрочных обязательств. Мы изначально выстраиваем с клиентом честную коммуникацию, объясняя, что борьба с карантинным объектом - это программа минимум на три-пять лет, а не разовая услуга. И готовы нести ответственность за результат на всем этом протяжении. В-третьих, это финансовая и юридическая безупречность. Мы - прозрачная компания без серых схем, исправно выполняющая все налоговые обязательства, что для государственного и корпоративного заказчика служит фундаментальным признаком надежности.

Мы сознательно не участвуем в гонке за сиюминутным объемом любой ценой. Берем на себя ровно столько обязательств, сколько можем гарантированно выполнить с надлежащим качеством и в срок. Именно эта последовательность, даже в такие сложные с финансовой точки зрения сезоны, как 2025 год, и формирует тот самый репутационный капитал, который невозможно приобрести за счет одного выигранного демпингового тендера. Нас выбирают те, для кого важен не формальный "акт выполненных работ", а реальное и долговременное оздоровление земель.