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Самарская компания "Азот-Трейд" поставляет удобрения для всей России Чтобы техника не подводила, ремонтировать нужно вовремя XXVIII Российская агропромышленная выставка "Золотая осень — 2026" представит результаты научно-технологического развития АПК Тольяттинский "Овощевод" планирует собрать рекордные 5 млн килограммов овощей в юбилейный год С-80 на Алтае: обработка овса, гонка с трактором и подъём флага

Растениеводство АПК и пищепром

Самарская компания "Азот-Трейд" поставляет удобрения для всей России

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания уже 13 лет занимает первые позиции на рынке минеральных удобрений и является официальным представителем и партнером целого ряда известных производителей в этой области.

Товарный ассортимент очень обширен и постоянно обновляется, что делает компанию более конкурентоспособной и интересной для покупателей. Кроме того, ООО "Азот-Трейд" отличается лояльностью и особым подходом к каждому клиенту, от маленького колхоза до крупного сельскохозяйственного предприятия.
В ассортимент предприятия входят минеральные удобрения различного назначения и свойств. Ассортимент можно уточнить у квалифицированных специалистов, которые правильно подберут необходимый вид, количество и другие параметры продукции.
Также компания предлагает всевозможные семена, перечень которых также велик. Еще одна позиция - высокого качества и степени защиты фунгициды и гербициды.
ООО "Азот-Трейд" тесно сотрудничает с предприятиями-производителями, что позволяет вести выгодную ценовую политику как для компании, так и для широкого спектра покупателей. Такое партнерство говорит о том, что предлагаемая продукция сертифицирована, отвечает всем нормам и требованиям. Ведь природа не прощает ошибок: один промах - и ваш урожай окажется под угрозой.
Среди партнеров компании - ОАО "КуйбышевАзот", ОАО "Тольяттиазот", "Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината", ОАО "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ".
Наличие собственных складских помещений позволяет "Азот-Трейду" организовать поставку необходимого количества и наименования товара в удобные для покупателя сроки. Несмотря на то что компания "Азот-Трейд" находится в Самарском регионе, опытные и профессиональные сотрудники отдела логистики организуют четкую и своевременную поставку в любую точку России.
Компания обеспечивает сопровождение на всех этапах сотрудничества. Одно из главных преимуществ компании - поддержка и сопровождение предприятий на всех этапах оформления и получения субсидий в министерстве сельского хозяйства. Профессиональный и компетентный коллектив оформит необходимый комплект документов, в установленные сроки подаст их на рассмотрение. Такой подход к делу гарантирует 100% успех, что немаловажно и актуально в такое сложное и трудное время.

Гид потребителя

Последние комментарии

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

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Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!

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