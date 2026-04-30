Государственная поддержка селекции и семеноводства дала плоды. Отрасль стремительно развивается и демонстрирует хорошие результаты. Насколько сейчас Россия обеспечена семенами отечественного производства? Какие инновации привносят в отрасль ученые? На эти и другие вопросы ответил председатель Агропромышленного межотраслевого союза Поволжья, Урала, Сибири Олег Михеенко.

"Отрасль сделала большой шаг вперед"

— Охарактеризуйте текущую ситуацию в области селекции и производства семян. Каких успехов удалось достичь? Какие проблемы существуют?

— Россия (и Поволжье, в частности) обеспечена отечественными семенами по базовым культурам практически на 70 процентов. Это итог многолетней работы по развитию семеноводства и селекции. Отрасль сделала большой шаг вперед. У нас функционирует господдержка, создаются семеноводческие центры, по некоторым культурам Россия осуществляет экспорт.

Что касается существующих проблем, то одними из ключевых являются вопросы локализации производства семян, агрострахования и нехватки специализированной сельхозтехники, в том числе малогабаритной, для осуществления селекционного процесса. В дополнительной поддержке нуждаются молодые компании. Зачастую им трудно получить кредиты, гранты на развитие селекции и семеноводства, а также продвинуть свои культуры на рынке.

Обеспеченность специализированной техникой для подготовки делянок, посева и ухода составляет 32%, селекционными комбайнами — 27%, оборудованием для послеуборочной доработки семян — 25%. Средний возраст машин — более 30 лет. Возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования повысило бы скорость и масштаб селекционного процесса.

— Как вы оцениваете темпы импортозамещения? Какие семена все еще приходится заказывать из зарубежных стран?

— Мы практически подошли к порогу самообеспечения семенами зерновых, зернобобовых и бобовых культур, в том числе по сое. Очень ускоренно движемся к самообеспеченности по масличным. В то же время у нас до сих пор сохраняется зависимость от поставок семян сахарной свеклы. В конце 1990-х годов наша страна почти утратила традиции собственного семеноводства по этой культуре.

Но ситуация меняется к лучшему. Доля отечественных семян в посевах сахарной свеклы растет с каждым годом, а к 2030 по Доктрине продовольственной безопасности РФ она должна увеличиться до 75 процентов. Некоторые предприятия уже сейчас полностью работают с отечественными семенами.

— Каков запрос аграриев на семена с точки зрения качества?

— Для того чтобы сорт или гибрид завоевал доверие аграриев, он должен иметь всхожесть по ГОСТу, хорошую урожайность, устойчивость к болезням и вредителям, отработанную технологию выращивания. Наши селекционеры работают над тем, чтобы удовлетворить эти запросы.

— Какие инновации применяются в области селекции и производства семян?

— Отрасль развивается очень быстро, и новые решения появляются постоянно. Инновации касаются не только создания сортов, но и использования цифровых технологий для контроля качества семян и прогнозирования урожайности.

ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии, как и другие ведущие центры, разрабатывает и применяет методы молекулярно-генетической идентификации гибридов подсолнечника. Использование ДНК-маркеров позволяет точно определить генотип, проверить генетическую чистоту семян и подтвердить историчность гибридов, что критично для борьбы с недобросовестными конкурентами.

Главный вызов сегодня — это внедрение передовых методов: спид-бридинга (ускоренной селекции), маркерной селекции и технологий геномного редактирования (CRISPR/Cas9). Используются молекулярные маркеры для идентификации признаков устойчивости к болезням и др.

— Может ли научное сообщество помочь аграриям адаптироваться к природным аномалиям?

— Безусловно. Еще совсем недавно выращивание сои в северных районах Поволжья было невозможным — бобы не вызревали. А теперь она растет в Чувашии и более северных регионах. Например, сорт "ЭН Аргумент" селекции "ЭкоНива-Семена" вызрел даже в Пермском крае.

"Определить генетическую чистоту семян может только анализ"

— Насколько сейчас рентабельна селекция и производство семян? Что влияет на экономические показатели бизнеса?

— Если говорить о конечной стоимости реализации семенной продукции и товарной, то семенная, безусловно, выше в цене. Но надо понимать, что семеноводство подразумевает повышенные требования к производству, выстраиванию процессов, отчетность в информационных системах, затраты на исследовательскую работу.

На экономические показатели влияют как внутренние, так и внешние факторы: это качество семян и их востребованность, существующие ресурсы предприятия, конкуренты на рынке, умение снижать себестоимость при сохранении качества и многое другое.

— Как оцениваете уровень конкуренции в области селекции и производства семян?

— В зависимости от культуры. Так, с семенами сахарной свеклы в России до сих пор есть сложности. А например, подсолнечник сейчас — одна из самых маржинальных культур. Спрос на семена высокий, и поэтому конкуренция на этом рынке достаточно жесткая.

К сожалению, на рынке фиксируются факты, когда недобросовестные продавцы реализуют низкокачественные семена или чьи характеристики не соответствуют заявленным. Страдают от этого, конечно, сельхозпроизводители, так как приобрести семена, а потом выяснить, что их сортовые и посевные качества ниже ожидаемых — это значительные финансовые потери.

Методы молекулярно-генетической идентификации позволяют определить генетическую чистоту семян. Но такой анализ не является обязательным, и он недешевый. Тем не менее дает возможность определить, что за семена перед нами.

И конечно, мы всегда рекомендуем делать закупки только у проверенных поставщиков и всегда посещать наши агрополигоны. Там сразу становится понятно, что сорт или гибрид из себя представляет.

— Какие задачи сейчас стоят перед селекционерами и производителями семян?

— Основная задача — обеспечить сельхозпроизводителей качественными семенами. Необходимостью снизить уровень импортозависимости в области селекции и генетики за счет применения результатов научных разработок и отечественных технологий.

— Эффективны ли те меры поддержки, которые оказывает государство отрасли?

— Безусловно, всегда хочется большего, но и сейчас многое государством уже сделано и делается. Программа развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы предусматривает все этапы инновационного цикла: от получения научных результатов и продукции до их использования, создания технологий, продуктов и услуг и их выхода на рынок.

Есть подпрограммы по развитию селекции и семеноводства масличных культур, сахарной свеклы, предусматривающие финансирование университетов, селекционных станций и компаний. Также реализуется поддержка и развитие специалистов отрасли, поскольку кадровая проблема в селекции стоит очень остро.

Проверка новинок

— Каково участие союза в области развития селекции и производства семян? Какую поддержку вы оказываете профильным организациям?

— Мы видим свою миссию в популяризации селекционных достижений, поскольку стоит вопрос продовольственной безопасности, а научные организации зачастую не умеют продвигать плоды своих трудов.

Наши агрополигоны открывают дорогу новинкам, знакомят аграриев с малоизвестными сортами и гибридами, показывая их потенциал в различных почвенно-климатических условиях. Участники нам говорят, что прирост узнаваемости и репутации среди клиентов, партнеров и органов власти позволяет им увеличить продажи.

Представители АгроПромСоюза входят в профильную группу при самарском Минсельхозе и находятся в тесном партнерстве с Национальным союзом селекционеров и семеноводов. Мы создаем специальные проекты с агрономической поддержкой, такие как "Соя с нуля". Практически на всех мероприятиях отдаем отдельную секцию для работы селекционеров, их общению с представителями власти и сельхозпроизводителями.

— Какие мероприятия запланированы на 2026 год?

— Чтобы как можно больше сельхозпроизводителей познакомились с новыми сортами и гибридами, со схемами защиты и питания, у нас запланированы масштабные полевые мероприятия на базе агрополигонов. В Самарской области это День поля и сенажа, День сада, ягоды и питомника. Последний будет проводиться на базе ГБОУ СО НИИ "Жигулевские сады", где функционируют наши демоучастки.

В Саратовской области в этом сезоне будут организованы агрополигоны на богаре и орошении, а также Всероссийский День мелиорации. Агрополигоны заложены на базе Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова и сельхозпредприятия "Наше дело". Под научным и экспертным контролем мы будем демонстрировать в течение всего вегетационного периода востребованные культуры, вызывающие интерес у сельхозтоваропроизводителей: пшеницу, горох, сою, кукурузу на зерно и на силос, подсолнечник, чечевицу, нут, лен, ячмень, сорго/суданку, кормовые травы.