Защита растений и не только: какие услуги оказывает филиал ФГБУ "Россельхозцентр"

Региональный филиал ФГБУ "Россельхозцентр" оказывает государственные услуги в области защиты растений и семеноводства, которые являются важнейшей составляющей современного растениеводства.

В области защиты растений филиал оказывает следующие услуги.

Фитосанитарный мониторинг

Начиная с ранней весны и до поздней осени сотрудники районного и областного аппарата филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области ведут фитосанитарный мониторинг вредителей, болезней и сорняков на сельскохозяйственных угодиях региона.

На основании полученных данных сотрудники центра формируют рекомендации по проведению защитных мероприятий, составляют долгосрочные и краткосрочные прогнозы развития вредных организмов.

Фитопатологическая экспертиза семян

Проведение фитопатологической экспертизы семян является неотъемлемой работой филиала, поскольку через семена и почву передается от 30 до 40% всех болезней сельскохозяйственных культур. Поэтому для определения видового состава возбудителей и степени пораженности зерна необходимо проводить фитопатологическую экспертизу. Ее проводят специалисты районных отделов и областной отдел защиты растений филиала. Для более полного изучения возбудителя болезней семян филиал оснащается современными цифровыми микроскопами.

На основании исследования семенного материала специалисты подбирают препараты для обеззараживания семян согласно списку пестицидов, разрешенных к применению на территории РФ.

Протравливание семян позволяет защитить посевной материал от болезней, находящихся на их поверхности, а также от почвообитающих вредителей зерновых и зернобобовых культур.

Приграничные обследования с Казахстаном

Между Россией и Казахстаном налажено сотрудничество по изучению фитосанитарной обстановки по саранчовым вредителям.

Между специалистами филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области и коллегами Байтерекского районного филиала ГУ "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" КГИ в АПК МСХ РК по Западно-Казахстанской области заключено соглашение о сотрудничестве. В его рамках проведены совместные обследования приграничной территории на площади более 2 тыс. га на заселенность особо опасными вредителями — саранчовыми. По результатам обследований на личинки и имаго итальянского пруса и азиатской перелетной саранчи составлены акты обследования для взаимообмена данными.

Производство удобрений

Кроме того, в отделе защиты растений филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области также осуществляется производство и реализация жидкого комплексного удобрения "Гумат+7" "Здоровый урожай", содержащие макро- и микроэлементы (азот, железо, сера, калий, медь, марганец, молибден, бор, цинк). На этом специалисты "Россельхозцентра" не останавливаются. В 2025 году филиал освоил новую технологию производства микробиологического фунгицида "Баксис, Ж". В планах — расширение линейки производства биопрепаратов, изучается возможность производства биоинсектицидов и диструкторов.

По распоряжению министерства сельского хозяйства Россельхозцентр ведет консультационную работу по сбору и утилизации. А по договору с ООО "Медпром" собирает заявки на утилизацию использованной тары из-под средств защиты растений и минеральных удобрений.

Проверяют семена

В области семеноводства филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области выполняет услугу по определению посевных и сортовых качеств семян.

Посевные качества семян характеризуются следующими показателями: "чистота", "всхожесть", "жизнеспособность", "влажность", "масса 1000 семян", "заселенность вредителями".

Чистота: специалисты центра выясняют, сколько примесей других культур содержится в контрольном объеме посадочного материала. Также они проверяют материал семян на содержание разных сорных растений. Метод регламентируется ГОСТ 12037-81 "Методы определения чистоты и отхода семян".

Всхожесть семян — это способность семян за установленный срок давать нормальные проростки при определенных условиях проращивания.

Методы определения всхожести регламентируются ГОСТ 12038-84 "Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести". Ее определение осуществляется в два срока (в соответствии п. 4.1 семена проращивают в условиях, предусмотренных Приложениям 1 и 2 вышеуказанного ГОСТа) с последующим суммированием результатов. Через несколько дней после начала проращивания семян определяют промежуточный результат их всхожести — энергию прорастания. После указанных в приложении дней определяют количество дополнительно проросших семян. И путем суммирования данных по обоим срокам прорастания получают результат определения всхожести.

Жизнеспособность определяют через окрашивание зародышей в посевном материале во время вызревания. Семена окрашивают индигокармином, тетразолом и йодистым калием. Первый материал может проникать лишь в мертвые клетки посевного материала, а вторые два — исключительно в живые. Метод регламентируется ГОСТ 12039-82 "Методы определения жизнеспособности".

Влажность — данный показатель у посевного материала высокого качества, как правило, минимален. Сухие семена лучше сохраняются, и их меньше повреждают грибки и насекомые. Регламентируется ГОСТ 12041-82 "Метод определения влажности".

Методы определения сортовых качеств семян

При полевой апробации посевов происходит обследование сортовых посевов (посадок) с целью определения сортовых качеств (видовой чистоты, сортовой чистоты, сортовой типичности), засоренности иными видами растений, пораженности болезнями и поврежденности вредителями. Определение показателей сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений проводится путем апробации посевов (посадок) и (или) другими методами, установленными правом Евразийского экономического союза в соответствии методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правому регулированию в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

При грунтовом контроле проводят апробацию контрольного посева на специально выделенной площадке с нормированными показателями почвы.

Лабораторный контроль позволяет определить некоторые сортовые качества. Например, отличить мягкую пшеницу от твердой; белозерную от краснозерной; определить яровые и озимые формы мягких пшениц по конусу нарастания и опушенности пластинки первого листа; различить белозерные и краснозерные семена овса по зерну; определить типичность и панцирность семянок подсолнечника; выявить примесь полюшки в семенах гороха.

Адрес: 443022, г. Самара, ул. Ветлянская, 47.

GPS-координаты: N53°11.21.7 E50°17.26.6.

Тел. 8 (846) 930-45-38.

e-mail: rsc63@mail.ru