ГАП "Ресурс" приобрела активы Обшаровской птицефабрики

Группа агропредприятий "Ресурс" приобрела производственные мощности птицефабрики "Обшаровская", где планирует развивать производство яиц бройлеров для Тимашевской птицефабрики, пишет "Самарское обозрение".
Напомним, фабрика закрылась в 2014 г. из-за кредиторской задолженности в размере 900 млн рублей. В 2018-м предприятие выкупил ООО "Холдинг "Амар Групп". Новый владелец птицефабрики анонсировал планы выращивать гусей на ее мощностях и реализовывать продукцию в России и за рубежом. Однако эти планы, судя по всему, так и остались нереализованными.
В октябре 2025 г. имущественный комплекс предприятия у "Амар групп" выкупил федеральный холдинг ГАП "Ресурс". Бенефициаром ГАП "Ресурс" выступает бизнесмен Виктор Наурузов. В Самарской области федеральный инвестор контролирует ряд агроактивов. В их числе — имущественный комплекс Тимашевской птицефабрики, оператором которого выступает ООО "Самарский бройлер". Недавно федеральный холдинг приобрел крупный маслоэкстракционный завод "Нива", находящийся в с. Утевка.
Как уточняет "СО", информация о приобретении активов Обшаровской птицефабрики "Самарским бройлером" публично впервые была раскрыта в октябре 2025 г. в ходе оперативного совещания правительства Самарской области. Этот факт подтвердили в администрации Приволжского района и в региональном министерстве сельского хозяйства. В ГАП "Ресурс" от комментариев отказались.
Как пояснили "СО" в министерстве сельского хозяйства Самарской области, правительство региона не вмешивается во взаимоотношения хозяйствующих субъектов, поэтому в подробности сделки они не посвящены. При этом, по информации от нового собственника, "основные производственные мощности ООО "Птицефабрика Обшаровская", расположенные на территории сельского поселения Обшаровка Приволжского района, приобретены в целях производства инкубационного яйца бройлера для обеспечения нужд ООО "Самарский бройлер" (Кинель-Черкасский район). Кроме того, планируются поставки инкубационного яйца в другие регионы".
Потенциальную сумму сделки эксперты оценивать не берутся, поскольку неизвестно, в каком состоянии сейчас находится производственный комплекс Обшаровской птицефабрики. По версии одного из участников самарского АПК-рынка, "вряд ли сумма сделки с "Амар групп" может превышать 10-20 млн рублей. При этом инвестиции в развитие полноценного производственного цикла яиц бройлеров могут достигать 1-1,5 млрд руб. — в зависимости от планируемого объема выпуска".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами