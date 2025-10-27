ГАП "Ресурс" приобрела активы Обшаровской птицефабрики

Группа агропредприятий "Ресурс" приобрела производственные мощности птицефабрики "Обшаровская", где планирует развивать производство яиц бройлеров для Тимашевской птицефабрики, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, фабрика закрылась в 2014 г. из-за кредиторской задолженности в размере 900 млн рублей. В 2018-м предприятие выкупил ООО "Холдинг "Амар Групп". Новый владелец птицефабрики анонсировал планы выращивать гусей на ее мощностях и реализовывать продукцию в России и за рубежом. Однако эти планы, судя по всему, так и остались нереализованными.

В октябре 2025 г. имущественный комплекс предприятия у "Амар групп" выкупил федеральный холдинг ГАП "Ресурс". Бенефициаром ГАП "Ресурс" выступает бизнесмен Виктор Наурузов. В Самарской области федеральный инвестор контролирует ряд агроактивов. В их числе — имущественный комплекс Тимашевской птицефабрики, оператором которого выступает ООО "Самарский бройлер". Недавно федеральный холдинг приобрел крупный маслоэкстракционный завод "Нива", находящийся в с. Утевка.

Как уточняет "СО", информация о приобретении активов Обшаровской птицефабрики "Самарским бройлером" публично впервые была раскрыта в октябре 2025 г. в ходе оперативного совещания правительства Самарской области. Этот факт подтвердили в администрации Приволжского района и в региональном министерстве сельского хозяйства. В ГАП "Ресурс" от комментариев отказались.

Как пояснили "СО" в министерстве сельского хозяйства Самарской области, правительство региона не вмешивается во взаимоотношения хозяйствующих субъектов, поэтому в подробности сделки они не посвящены. При этом, по информации от нового собственника, "основные производственные мощности ООО "Птицефабрика Обшаровская", расположенные на территории сельского поселения Обшаровка Приволжского района, приобретены в целях производства инкубационного яйца бройлера для обеспечения нужд ООО "Самарский бройлер" (Кинель-Черкасский район). Кроме того, планируются поставки инкубационного яйца в другие регионы".

Потенциальную сумму сделки эксперты оценивать не берутся, поскольку неизвестно, в каком состоянии сейчас находится производственный комплекс Обшаровской птицефабрики. По версии одного из участников самарского АПК-рынка, "вряд ли сумма сделки с "Амар групп" может превышать 10-20 млн рублей. При этом инвестиции в развитие полноценного производственного цикла яиц бройлеров могут достигать 1-1,5 млрд руб. — в зависимости от планируемого объема выпуска".