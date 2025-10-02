Вышел из печати спецпроект "Волга Ньюс", посвященный сельскому хозяйству региона

В "АПК и пищепром. Самарская область" собраны актуальные аналитические материалы отрасли и интервью с экспертами рынка.
Открывает спецпроект интервью с министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексеем Поповым. В нем глава ведомства проинфомировал о текущей ситуации в уборочной кампании, о наиболее значимых мерах господдержки АПК и рассказал об итогах посещения 63 региона министром сельского хозяйства России Оксаной Лут.
В разделе "Растениеводство" опубликовано интервью с председателем Зернового Соевого Союза ПФО Олегом Михеенко. Он рассказал, как аграрии сегодня преодолевают трудности и о точках развития этого сегмента сельского хозяйства.
О том, как сельхозкультуры спасают от вредителей, можно почитать в материале "Угроза для сельского хозяйства".
О новых сортах картофеля самарской селекции рассказал председатель Союза картофелеводов Самарской области Владимир Молянов. А о новых сортах зерновых и технических культур можно узнать из интервью директора Поволжского НИИ селекции и семоноводства имени П.Н. Константинова Александры Казариной.
Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы Николай Сомов поделился своей точкой зрения о мерах госсподдержки для животноводов, а также о способах привлечения молодых специалистов в село.
В разделе "Пищепром" внимания заслуживает материал о том, как устроен рынок куриных яиц, и почему цены на этот продукт постоянно меняются.
А в рубрике "Личный опыт" фермер из Алексеевского района Самарской области Алексей Клышников расказал свою историю о том, как вместе с отцом и братом они создали свое небольшое хозяйство, а также о том, почему Алексей решил возглавить Самарское подразделение ассоциации "Народный фермер".
Следующий выпуск спецпроекта "АПК и пищепром. Самарская область" выйдет из печати весной 2026 года.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами