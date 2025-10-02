16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подсолнечник для каждого: Щёлково Агрохим провели полевой семинар по агроинновациям Вышел из печати спецпроект "Волга Ньюс", посвященный сельскому хозяйству региона В помощь российским аграриям: "Волгаагромаш" представил новинки почвообрабатывающей техники Алексей Клышников: "Мы начинали с заброшенных участков, которые 20 лет зарастали деревьями" Племхозяйства смогут вернуть часть затрат на проведение молекулярной генетической экспертизы

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Вышел из печати спецпроект "Волга Ньюс", посвященный сельскому хозяйству региона

САМАРА. ВОЛГА НЬЮС
Читали: 139
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В "АПК и пищепром. Самарская область" собраны актуальные аналитические материалы отрасли и интервью с экспертами рынка.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Открывает спецпроект интервью с министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексеем Поповым. В нем глава ведомства проинфомировал о текущей ситуации в уборочной кампании,  о наиболее значимых мерах господдержки АПК и рассказал об итогах посещения 63 региона министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. 

В разделе "Растениеводство" опубликовано интервью с председателем Зернового Соевого Союза ПФО Олегом Михеенко. Он рассказал, как аграрии сегодня преодолевают трудности и о точках развития этого сегмента сельского хозяйства. 

О том, как сельхозкультуры спасают от вредителей, можно почитать в материале "Угроза для сельского хозяйства".

О новых сортах картофеля самарской селекции рассказал председатель Союза картофелеводов Самарской области Владимир Молянов. А о новых сортах зерновых и технических культур можно узнать из интервью директора Поволжского НИИ селекции и семоноводства имени П.Н. Константинова Александры Казариной. 

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы Николай Сомов поделился своей точкой зрения о мерах госсподдержки для животноводов, а также о способах привлечения молодых специалистов в село.

В разделе "Пищепром" внимания заслуживает материал о том, как устроен рынок куриных яиц, и почему цены на этот продукт постоянно меняются. 

А в рубрике "Личный опыт" фермер из Алексеевского района Самарской области Алексей Клышников расказал свою историю о том, как вместе с отцом и братом они создали свое небольшое хозяйство,  а  также о том, почему Алексей решил возглавить Самарское подразделение ассоциации "Народный фермер". 

Следующий выпуск спецпроекта "АПК и пищепром. Самарская область" выйдет из печати весной 2026 года.  

АПК&Пищепром №29

АПК&Пищепром №28

АПК&Пищепром №27

АПК&Пищепром №26

АПК&Пищепром №25

АПК&Пищепром №24

АПК&Пищепром №23

АПК&Пищепром №22

АПК&Пищепром №21

АПК&Пищепром №20

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2