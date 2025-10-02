Вышел из печати спецпроект "Волга Ньюс", посвященный сельскому хозяйству региона

В "АПК и пищепром. Самарская область" собраны актуальные аналитические материалы отрасли и интервью с экспертами рынка.

Открывает спецпроект интервью с министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексеем Поповым. В нем глава ведомства проинфомировал о текущей ситуации в уборочной кампании, о наиболее значимых мерах господдержки АПК и рассказал об итогах посещения 63 региона министром сельского хозяйства России Оксаной Лут.

В разделе "Растениеводство" опубликовано интервью с председателем Зернового Соевого Союза ПФО Олегом Михеенко. Он рассказал, как аграрии сегодня преодолевают трудности и о точках развития этого сегмента сельского хозяйства.

О том, как сельхозкультуры спасают от вредителей, можно почитать в материале "Угроза для сельского хозяйства".

О новых сортах картофеля самарской селекции рассказал председатель Союза картофелеводов Самарской области Владимир Молянов. А о новых сортах зерновых и технических культур можно узнать из интервью директора Поволжского НИИ селекции и семоноводства имени П.Н. Константинова Александры Казариной.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы Николай Сомов поделился своей точкой зрения о мерах госсподдержки для животноводов, а также о способах привлечения молодых специалистов в село.

В разделе "Пищепром" внимания заслуживает материал о том, как устроен рынок куриных яиц, и почему цены на этот продукт постоянно меняются.

А в рубрике "Личный опыт" фермер из Алексеевского района Самарской области Алексей Клышников расказал свою историю о том, как вместе с отцом и братом они создали свое небольшое хозяйство, а также о том, почему Алексей решил возглавить Самарское подразделение ассоциации "Народный фермер".

Следующий выпуск спецпроекта "АПК и пищепром. Самарская область" выйдет из печати весной 2026 года.