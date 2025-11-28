География экспортных поставок продукции АПК Самарской области расширилась

По итогам 11 месяцев 2025 г. объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Самарской области составил почти 380 тыс. тонн. География экспортных поставок расширяется. В список внешних рынков региона вошли новые направления — Марокко, Италия, Южная Корея, США, Йемен, Вьетнам, Испания и Япония.
Основу экспортного портфеля региона по‑прежнему составляют продукты с высокой добавленной стоимостью: изделия масложировой отрасли, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. Одновременно регион продолжает наращивать поставки в страны, присоединившиеся к списку импортеров в прошлом году: Индию, Палестину и Бахрейн. Так, в Индию поставляется подсолнечное масло, в Палестину и Бахрейн — кондитерские изделия и напитки.
Реализация задач федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" является одним из ключевых направлений национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Задача по увеличению международных поставок продукции Самарской области поставлена губернатором Вячеславом Федорищевым в программе социально-экономического развития региона.
По оценке Федерального центра "Агроэкспорт", Самарская область признана регионом I‑го порядка с высоким потенциалом для производства и экспорта ряда направлений, в том числе бутилированного подсолнечного масла и шоколадных кондитерских изделий, и включена в перечень 30 перспективных субъектов РФ. Это подтверждает возможности региона усилить свои экспортные позиции.
Важную роль в расширении экспортных возможностей играет внедрение новых инструментов цифровой торговли и платформенной поддержки. Российский экспортный центр запустил на платформе "Мой экспорт" бесплатный сервис "Экспортный ассистент". Сервис выступает в роли интеллектуального цифрового помощника, который автоматизированно подбирает оптимальный набор мер поддержки — от аналитики и сертификации до логистики и финансирования — с учетом уровня экспортной зрелости компании и специфики ее продукции.
"Экспортный ассистент" формирует для экспортера персональную дорожную карту с рекомендациями и возможностью онлайн‑оформления заявок, а также закрепляет за компанией персонального менеджера для сопровождения всех этапов работы. Сервис доступен бесплатно для всех российских предприятий, развивающих экспорт, и помогает как начинающим компаниям определить перспективные рынки и подготовить продукцию к экспортным поставкам, так и опытным — масштабировать операции, оптимизировать логистику и снижать риски.
Воспользоваться сервисом максимально просто: достаточно авторизоваться на платформе "Мой экспорт", заполнить короткую анкету, и система формирует персональную дорожную карту с возможностью оформления заявок в онлайн-формате.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами