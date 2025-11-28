География экспортных поставок продукции АПК Самарской области расширилась

По итогам 11 месяцев 2025 г. объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Самарской области составил почти 380 тыс. тонн. География экспортных поставок расширяется. В список внешних рынков региона вошли новые направления — Марокко, Италия, Южная Корея, США, Йемен, Вьетнам, Испания и Япония.

Основу экспортного портфеля региона по‑прежнему составляют продукты с высокой добавленной стоимостью: изделия масложировой отрасли, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. Одновременно регион продолжает наращивать поставки в страны, присоединившиеся к списку импортеров в прошлом году: Индию, Палестину и Бахрейн. Так, в Индию поставляется подсолнечное масло, в Палестину и Бахрейн — кондитерские изделия и напитки.

Реализация задач федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" является одним из ключевых направлений национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Задача по увеличению международных поставок продукции Самарской области поставлена губернатором Вячеславом Федорищевым в программе социально-экономического развития региона.

По оценке Федерального центра "Агроэкспорт", Самарская область признана регионом I‑го порядка с высоким потенциалом для производства и экспорта ряда направлений, в том числе бутилированного подсолнечного масла и шоколадных кондитерских изделий, и включена в перечень 30 перспективных субъектов РФ. Это подтверждает возможности региона усилить свои экспортные позиции.

Важную роль в расширении экспортных возможностей играет внедрение новых инструментов цифровой торговли и платформенной поддержки. Российский экспортный центр запустил на платформе "Мой экспорт" бесплатный сервис "Экспортный ассистент". Сервис выступает в роли интеллектуального цифрового помощника, который автоматизированно подбирает оптимальный набор мер поддержки — от аналитики и сертификации до логистики и финансирования — с учетом уровня экспортной зрелости компании и специфики ее продукции.

"Экспортный ассистент" формирует для экспортера персональную дорожную карту с рекомендациями и возможностью онлайн‑оформления заявок, а также закрепляет за компанией персонального менеджера для сопровождения всех этапов работы. Сервис доступен бесплатно для всех российских предприятий, развивающих экспорт, и помогает как начинающим компаниям определить перспективные рынки и подготовить продукцию к экспортным поставкам, так и опытным — масштабировать операции, оптимизировать логистику и снижать риски.

Воспользоваться сервисом максимально просто: достаточно авторизоваться на платформе "Мой экспорт", заполнить короткую анкету, и система формирует персональную дорожную карту с возможностью оформления заявок в онлайн-формате.