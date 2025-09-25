Новые правила содержания птицы: что ждёт фермеров и крупные птицеводческие хозяйства

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые ветеринарные правила содержания сельскохозяйственной птицы, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 26.03.2025 № 188. По мнению экспертов Минсельхоза, основная цель обновленных правил — предотвращение распространения заразных болезней птиц, таких как высокопатогенный грипп. Эти меры особенно актуальны в свете последних вспышек заболеваний в мире, которые нанесли значительный ущерб птицеводству.

Не с первой попытки

Изначально предполагалось введение полного запрета на свободное перемещение кур и уток ( даже для личных хозяйств), разрешив их разведение исключительно в закрытых помещениях вроде клеток либо птичников. Жителям деревень и небольшим КФХ рекомендовали обустроить специальные обеззараживающие зоны, ликвидировать пруды и другие водоемы, удалить растущие на участке деревья, где могли бы устраивать гнёзда дикие пернатые, а кроме того, оборудовать участки устройствами, отпугивающими птиц типа ворон, голубей, воробьев и ласточек.

Общественность откликнулась на подобные инициативы бурно. Птицеводы предрекали массовое сворачивание деятельности по разведению птицы среди личных хозяйств и небольших семейных ферм. По итогам открытого обсуждения и ряда доработок Министерство сельского хозяйства пересмотрело правила. Основные спорные аспекты были скорректированы. Так, новая редакция исключает пункт о вырубке деревьев и уточняет классификацию хозяйств исходя из численности птичьего стада.

Теперь птицеводы разделены на три категории. К мелким хозяйствам отнесены подворья по разведению птицы до 100 голов — для них предусмотрены упрощенные требования. Крупными хозяйствами считаются производители от 101 до 15 тыс. голов. Они должны соблюдать строгие нормы по биобезопасности и выгулу. Предприятия содержащие свыше 15 тыс. голов подчиняются наиболее жестким требованиям, включая запрет на свободный выгул.

Выгул птицы

Свободный выгул без использования выгульной площадки будет разрешён только для мелких хозяйств, где содержится до 100 птиц. Для крупных хозяйств свободный выгул теперь запрещен, но разрешено использование специальных изолированных площадок — соляриев. Эти площадки должны быть оборудованы лазами для птицы и должны быть находиться под навесом для недопущения проникновения дикой птицы, которые могут быть переносчиками заболеваний. Для этого предлагается установить специальные устройства, отпугивающие ворон, голубей, воробьёв, ласточек. Площадь солярия должна быть не меньше площади основного помещения для содержания птицы.

Исключение сделано для гусей и уток, которым по-прежнему разрешен свободный выгул. Кроме того, пастбищное содержание допускается для хозяйств, производящих органическую продукцию или продукцию с улучшенными характеристиками. Ведь в соответствии с российским ГОСТ 33 980–2016, наличие свободного выгула — обязательное условие для производства органической продукции. Однако такие пастбища должны быть надежно ограждены, чтобы исключить доступ посторонних людей, транспорта и диких животных.

Владелец органического хозяйства в Ставропольском районе Сергей Козлов, уверен, что для таких заводчиков птицы разрешение пастбищного выгула — это большой плюс. «Потребители все чаще выбирают органическую продукцию, и такие меры помогут укрепить доверие к нашему бренду. Но требования к ограждениям действительно строгие — их выполнение потребует дополнительных вложений», - считает Сергей Козлов.

Усиление мер биобезопасности

Все птицеводческие помещения должны быть оснащены вентиляционными системами, а входы и выходы на территорию предприятий — дезинфекционными барьерами и площадками для санитарной обработки транспорта.

Доступ в производственные зоны возможен только через ветеринарно-санитарные пропускники. Работникам запрещено переходить от одной группы птицы к другой без предварительной дезинфекции спецодежды. Также введен запрет на пронос пищи на территорию предприятий. Инкубатории должны располагаться на расстоянии не менее 300 метров от помещений с птицей, чтобы минимизировать риски заражения.

Обновленные правила предусматривают регулярное удаление помета, который нельзя хранить ближе 300 метров от мест содержания птицы. Дезинсекция, дезакаризация и дератизация должны проводиться не менее двух раз в год, а также при обнаружении вредителей.

Последствия для птицеводов

Для крупных предприятий новые правила потребуют дополнительных инвестиций в инфраструктуру: строительство соляриев, установку дезинфекционных барьеров, модернизацию вентиляционных систем. Мелкие хозяйства, особенно личные подсобные, столкнутся с меньшими затратами, но также должны будут соблюдать базовые требования по санитарии и биобезопасности.

Органические хозяйства получат преимущество — разрешение на пастбищный выгул, что может стать их конкурентным преимуществом на рынке. Однако им придется строже контролировать ограждение территорий и доступ животных.

Эти изменения уже вызвали широкую дискуссию среди экспертов отрасли. Одни считают их своевременными и необходимыми, другие указывают на возможные сложности в реализации, особенно для мелких хозяйств.