Самарские аграрии за десять лет удвоили объемы производства благодаря развитию селекции

За 10 лет действия продовольственного эмбарго агропромышленный комплекс Самарской области показал серьезный рост, более чем вдвое увеличив объемы сельхозпроизводства. Одним из ключевых факторов этого успеха стало активное развитие региональной селекции и семеноводства.

Фото из архива семьи Садриевых

Развитие селекции и генетики — одно из приоритетных направлений национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". В рамках нацпроекта перед регионами поставлены амбициозные задачи: к 2030 году довести долю отечественных семян в общем объёме посевов до 75%, ускорить выведение новых сортов, адаптировать их к меняющимся климатическим условиям, а также наладить тесное взаимодействие между наукой, бизнесом и государством.

Ярким примером импортозамещения в аграрном секторе Самарской области является работа местного Центра селекции картофеля ООО "Агростар". По итогам государственных сортоиспытаний уже зарегистрированы два новых конкурентоспособных сорта — "Джулия" и "Альва", адаптированные к местным условиям и обладающие высокой урожайностью. В ближайших планах компании — выведение еще двух сортов, что позволит снизить зависимость не только Самарской области, но и других регионов от иностранного семенного материала.

Примером практического внедрения отечественных сортов стал опыт жителя села Камышла Ильшата Садриева. Вместе с семьёй он начал заниматься выращиванием картофеля на площади 5,5 гектара. Благодаря государственной поддержке по программе "Агростартап" он приобрел технику и семена, включая сорт "Джулия".

"В первый сезон мы вырастили три сорта картофеля. Один из них — "Джулия", выведенный самарскими селекционерами, который показал отличную урожайность, — поделился фермер. — Первый урожай уже собран и реализован людям, а лучшие клубни мы отобрали на семена для будущего сезона".

Ожидается, что к концу сезона 2025 года в регионе соберут 245 тысяч тонн картофеля и 290 тысяч тонн овощей. Как неоднократно подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев, благодаря труду аграриев регион все больше становится значимым игроком на продовольственном рынке страны. И развитие собственной селекции — это не только замещение импорта, а стратегический вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона и страны.