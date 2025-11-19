В Самарской области внедряется эффективная модель взаимодействия науки и агропроизводства

В Самарской области успешно внедряется уникальная модель взаимодействия науки и производства, которая меняет подходы к развитию регионального агропромышленного комплекса. Ученые Самарского государственного аграрного университета напрямую участвуют в решении практических задач сельхозпроизводителей, а государство компенсирует до 90% затрат на разработку и внедрение инноваций — обеспечивая тем самым экономическую отдачу от научных исследований. Такое сотрудничество стало возможным благодаря федеральному проекту "Кадры в АПК", входящего в национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
На сегодняшний день в рамках этой модели реализуются 12 ключевых проектов, в которых задействованы 40 специалистов университета — от профессоров и доцентов до молодых аспирантов. Эти инициативы охватывают животноводство, растениеводство, переработку и цифровизацию АПК и уже приносят измеримые результаты на местах.
Так, руководство хозяйства в селе Усинском Сызранского района обратилось за помощью к ученым: почти у половины коров на ферме возникли проблемы с копытами — воспалительные процессы вызывали боль, снижение аппетита и падение надоев. Решение было найдено оперативно. Доцент кафедры анатомии, акушерства и хирургии Самарского ГАУ Игорь Ненашев, много лет исследующий ортопедические заболевания крупного рогатого скота, предложил собственную разработку — заживляющую мазь, рецептура которой была создана два года назад и прошла клинические испытания, но ожидала производственного внедрения.
"Действительно, мазь сработала. Когда начали ее использовать, сразу же снизилась хромота. Потихонечку начало все налаживаться", — подтверждает Иван Майоров, главный ветеринарный врач животноводческого предприятия в с. Усинском.
Эффект достигнут за счет точного подбора пропорций уже известных в ветеринарии компонентов. В результате ферма получила здоровое поголовье и рост продуктивности, а ученый — необходимую производственную статистику для публикации и дальнейших исследований.
А в Шенталинском районе внедрена технология премиум-переработки молока, позволившая предприятию эффективно использовать излишки сырья и запустить новую линейку биопродуктов премиум-класса. В лаборатории микроклонального размножения университета получен стерильный посадочный материал ежевики, что открывает фермерам доступ к высококачественным, патогенсвободным саженцам.
Работает отлаженный механизм: сельхозпроизводитель формулирует проблему, мешающую росту эффективности, университет формирует междисциплинарную научную команду, а государство компенсирует до 90% затрат на внедрение решения. При этом участники проектов получают дополнительный доход — в среднем около 40 тыс. руб. в месяц. В 2025 г. на эти цели из бюджета Самарской области направлено 12 млн рублей.
"Это не просто научные исследования — это заказы от реального производства. Наука и практика работают в одном направлении, и выигрывают все, — отмечает Наталья Троц, проректор по науке Самарского ГАУ. — Проекты называются ключевыми, потому что они, как ключи, подходят к конкретным замкам: важно только правильно определить, где и какой применить".
Уже сейчас идет формирование новых инициатив на 2026 год. Реализация таких проектов наглядно демонстрирует, как фундаментальная и прикладная наука становятся реальными инструментами развития сельского хозяйства.
Правительство Самарской области и губернатор Вячеслав Федорищев уделяют особое внимание поддержке предприятий АПК и внедрению инновационных решений, что позволяет Самарской области уверенно двигаться к укреплению своих позиций в аграрном секторе.
В 2025 г. на развитие сельского хозяйства региона выделено порядка 6,5 млрд рублей. "Самое главное — труд наших жителей, которые работают на этих предприятиях", — неоднократно акцентировал глава региона.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами