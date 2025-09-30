В помощь российским аграриям: "Волгаагромаш" представил новинки почвообрабатывающей техники

Плуги, глубокорыхлители, корчеватели — российским аграриям сегодня требуются отечественные решения почвообрабатывающей техники, которые по качеству не уступают импортным, но стоят значительно дешевле. Такую востребованную продукцию компания "Волгаагромаш" представила в рамках XXVII Поволжской агропромышленной выставки 2025 в Кинельском районе.

Плуги "Волгаагромаш" имеют модульную конструкцию рамы, что позволяет создавать модификации для тракторов различного тягового класса. При этом есть возможность изменять ширину захвата каждого корпуса, что важно при изменении почвенных условий.

В линейке "Волгаагромаш" есть глубокорыхлители, которые являются главными помощниками в разрушении плужной подошвы, препятствующей правильному воздушному и водному обмену в почве.

Гидравлический корчеватель способен выкорчевывать деревья с диаметром ствола до 20–25 см. Устанавливать его можно как на тракторы различных тяговых классов, так и на фронтальные погрузчики.

Культиваторы "Антарес" предназначены для предпосевной обработки всех типов почв по фонам культивации и вспашки, с заделкой развальных борозд.

Также компания представила новинку 2025 года — двухрядною зубовую борону с шириной захвата от 12 до 24 м.

Компания ежегодно заводит новый ассортимент техники с ориентиром на потребности рынка, а конструкторский отдел постоянно работает над усовершенствованием существующих образцов. Всё это делается для того, чтобы российские фермеры в большей степени обращались к отечественному производителю.