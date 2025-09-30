16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В помощь российским аграриям: "Волгаагромаш" представил новинки почвообрабатывающей техники Николай Сомов: "Главная наша задача - совершенствовать законодательство и сохранить все меры господдержки самарского АПК" Олег Михеенко: "Для развития растениеводства важна кооперация" Самарская компания "Азот-Трейд" поставляет удобрения для всей России Продукция российской "Агросита" — везде, где перерабатывают зерно

Растениеводство АПК и пищепром

В помощь российским аграриям: "Волгаагромаш" представил новинки почвообрабатывающей техники

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 243
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Плуги, глубокорыхлители, корчеватели — российским аграриям сегодня требуются отечественные решения почвообрабатывающей техники, которые по качеству не уступают импортным, но стоят значительно дешевле. Такую востребованную продукцию компания "Волгаагромаш" представила в рамках XXVII Поволжской агропромышленной выставки 2025 в Кинельском районе.

Фото: Александра Белова

Плуги "Волгаагромаш" имеют модульную конструкцию рамы, что позволяет создавать модификации для тракторов различного тягового класса. При этом есть возможность изменять ширину захвата каждого корпуса, что важно при изменении почвенных условий.

В линейке "Волгаагромаш" есть глубокорыхлители, которые являются главными помощниками в разрушении плужной подошвы, препятствующей правильному воздушному и водному обмену в почве.

Гидравлический корчеватель способен выкорчевывать деревья с диаметром ствола до 20–25 см. Устанавливать его можно как на тракторы различных тяговых классов, так и на фронтальные погрузчики.

Культиваторы "Антарес" предназначены для предпосевной обработки всех типов почв по фонам культивации и вспашки, с заделкой развальных борозд.

Также компания представила новинку 2025 года — двухрядною зубовую борону с шириной захвата от 12 до 24 м.

Компания ежегодно заводит новый ассортимент техники с ориентиром на потребности рынка, а конструкторский отдел постоянно работает над усовершенствованием существующих образцов. Всё это делается для того, чтобы российские фермеры в большей степени обращались к отечественному производителю.

Гид потребителя

Последние комментарии

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Никита Никитин 28 февраля 2017 11:11 Сызранский завод "Сельмаш" в начале 2015 г. возобновил производство после простоя

Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!

Михаил Вдовин 10 июля 2015 11:59 Режим ЧС из-за засухи введен в Елховском и Алексеевском районах

А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?

Александр Петров 05 февраля 2015 11:19 Управляющий "Шигонского агрохолдинга" взыскал с компании 562 тыс. руб. за свои услуги

Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.

Олег З.............. 14 января 2015 16:16 Рыбхоз "Кутулук" оштрафован на 5 тыс. руб. за уклонение от проверки Россельхознадзора

Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член

Фото на сайте

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5