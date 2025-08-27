Под Самарой пройдет XXVII Поволжская агропромышленная выставка

19 и 20 сентября 2025 года в поселке Усть-Кинельском состоится XXVII Поволжская агропромышленная выставка. Это ежегодное событие стало уникальной площадкой для передачи опыта, демонстрации достижений аграрного сектора и обсуждения ключевых вопросов развития и новых возможностей в области агропромышленного комплекса.

Выставка проводится с 1997 года и с 2008 года имеет федеральный статус, что подчеркивает её важность в информационно-инновационном обеспечении АПК, а также в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства.

Событие уже стало знаковым для сельхозтоваропроизводителей, агрономов, ученых и представителей власти.

Выставка является площадкой для обмена опытом, презентации достижений аграрного сектора, обсуждения актуальных вопросов развития и точек роста АПК.

В Усть-Кинельском будут представлены ведущие предприятия агропромышленного комплекса, крупные агрохолдинги, научно-исследовательские учреждения, российские производители сельскохозяйственной техники, предприятия по материально-техническому обеспечению АПК, животноводческие организации и фермеры.

Под своей эгидой ежегодно выставка собирает ведущих и начинающих специалистов отрасли, представителей крупных аграрных и перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств, владельцев личных подворий и дачных участков, деятелей аграрной науки, преподавателей и студентов различных учебных заведений, гостей со всего региона и субъектов ПФО.

Свыше 500 предприятий и организаций АПК из более чем 20 регионов ежегодно принимают участие в выставке.