"Конкурентоспособность на внешних рынках": Вячеслав Федорищев отметил рост экспорта продукции АПК почти на 20%

Почти 430 тыс. тонн продукции АПК экспортировали из Самарской области за 11 месяцев 2025 года. Число региональных экспортеров выросло до 210 организаций. Основу экспорта составляют зерновые культуры, динамично растет доля продукции с высокой добавленной стоимостью: масложировая продукция, а также товары пищевой и перерабатывающей промышленности.

Увеличение показателей по экспорту сельхозпродукции отметил и глава Самарской области Вячеслав Федорищев, подводя основные итоги социально-экономического развития региона в 2025 году.

"Растет экспорт продукции АПК: он почти на 20% превысил уровень прошлого года. Это говорит о конкурентоспособности нашей сельскохозяйственной продукции на внешних рынках. Такая положительная динамика — результат системной работы наших аграриев и мер поддержки экспортно ориентированных предприятий", — подчеркнул губернатор.

В 2025 г. значительно расширилась география поставок: к традиционным рынкам добавились новые направления — Марокко, Италия, Южная Корея, США, Йемен, Вьетнам, Испания и Япония.

Успешному продвижению отечественных товаров за рубеж способствует комплекс мер государственной поддержки. В их числе — сервис "Экспортный ассистент", запущенный на платформе "Мой экспорт" Российским экспортным центром. Сервис помогает компаниям — от начинающих до зрелых экспортеров — подобрать индивидуальный набор инструментов: от аналитики и сертификации до логистики и финансирования.

Особое значение приобретает сеть сельскохозяйственных атташе, формируемая Минсельхозом России с 2019 года. В декабре 2025 г. самарские производители впервые приняли участие в региональной сессии в формате часовой встречи с сельхозатташе — прямой встрече с представителем, аккредитованным за рубежом. Участники обсудили рыночные условия, нормативные требования стран импортеров и наладили деловые контакты с экспертами, работающими непосредственно "на местах".

Активное участие предприятий региона в программе "Сделано в России" подтверждает стремление к высоким стандартам качества и открытости международным рынкам. В 2025 г. добровольный сертификат "Сделано в России" получили более 20 компаний АПК Самарской области в рамках федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса".

"Получение сертификата "Сделано в России" стало для нас подтверждением правильности пути — мы производим качественный и востребованный продукт, соответствующий высоким государственным и международным стандартам. Предприятие готово двигаться дальше — к созданию современных продуктов функционального питания и выходу на зарубежные рынки", — отметил Николай Астафуров, генеральный директор маслозавода "Пестравский".

Международные выставочные площадки остаются ключевым инструментом для выхода на новые рынки. Сергей Посашков, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, подчеркнул: "Участие сельхозпроизводителей в международных выставках продуктов питания создает возможности для бизнес-развития, позволяя устанавливать прямые контакты с покупателями и партнерами из дружественных стран. Эти мероприятия помогают протестировать спрос, получить обратную связь и изучить мировые тенденции в пищевой промышленности. Особенно ценно, что такие выставки поддерживаются на государственном уровне — это снижает барьеры для малого и среднего бизнеса при выходе на экспорт".

Реализация задач федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" осуществляется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", реализуемого по поручению президента страны Владимира Путина.