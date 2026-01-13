16+
АО "Велес" фокусируется на росте поголовья и генетическом обновлении

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева и поддержке правительства региона АО "Велес" ведет работу по устойчивому развитию животноводческой отрасли путем создания максимально выгодных условий для обновления поголовья за счет уникального механизма товарного кредита.

Фото: предоставлено АО "Велес"
Основной акцент сделан на улучшении генофонда КРС и реализации мероприятий по оздоровлению животноводческих хозяйств от лейкоза в рамках утвержденных министерством сельского хозяйства и продовольствия и комитетом ветеринарии Самарской области дорожных карт и планов мероприятий.

В 2025 году АО "Велес", подведомственное министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, по договорам товарного кредита передало в сельхозпредприятия и КФХ региона 525 голов племенного и товарного скота с улучшенными генетическими характеристиками - для увеличения продуктивности в молочном и мясном скотоводстве. Поставки были организованы из регионов с благополучной ветеринарной обстановкой: Белгородской, Московской, Новгородской, Кировской, Новосибирской, Челябинской, Кемеровской областей и Алтайского края.

В регион через АО "Велес" завезена красная степная порода КРС молочного направления сибирской селекции из АО Племзавод "Славгородское". Эта отечественная порода характеризуется хорошей приспособляемостью к разным климатическим условиям, стойким иммунитетом и переносимостью стрессовых ситуаций. Молоко этой породы характеризуется повышенной жирностью, а также высоким содержанием белка и лактозы. Порода неприхотлива в содержании и кормлении, что делает ее удобной для использования в местных условиях и способствует развитию более стабильного и экономически рационального животноводства на основе отечественной генетики.

В отличие от рыночных аналогов (лизинга, банковских кредитов) условия договора товарного кредита наиболее льготные: срок кредитования составляет до восьми лет для крупного рогатого скота и до пяти лет для мелкого рогатого скота. Погашение основного долга производится натурально - возвращаются животные того же рода и качества. Вся продукция (приплод, молоко, мясо), полученная от животных, полностью принадлежит получателю кредита. Вознаграждение по кредиту оплачивается ежеквартально и субсидируется из областного бюджета.

Реализуемая модель господдержки предоставляет аграриям возможность без дополнительных затрат увеличить поголовье, право собственности на приплод и продукцию - прямую экономическую отдачу с первых месяцев, снижение себестоимости за счет субсидирования процентов и возврата основного долга по графику, а также участие в модернизации отрасли - от генетики до ветеринарной безопасности.

В 2026 году работа в регионе по развитию животноводства, направленная на достижение национальных целей (импортозамещение, продовольственная безопасность и повышение качества жизни на селе), будет продолжена путем расширения поставок через АО "Велес" поголовья из других регионов и реализации мероприятий по оздоровлению животноводческих хозяйств от лейкоза КРС.

