АО "Велес" фокусируется на росте поголовья и генетическом обновлении

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева и поддержке правительства региона АО "Велес" ведет работу по устойчивому развитию животноводческой отрасли путем создания максимально выгодных условий для обновления поголовья за счет уникального механизма товарного кредита.

Основной акцент сделан на улучшении генофонда КРС и реализации мероприятий по оздоровлению животноводческих хозяйств от лейкоза в рамках утвержденных министерством сельского хозяйства и продовольствия и комитетом ветеринарии Самарской области дорожных карт и планов мероприятий.

В 2025 году АО "Велес", подведомственное министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, по договорам товарного кредита передало в сельхозпредприятия и КФХ региона 525 голов племенного и товарного скота с улучшенными генетическими характеристиками - для увеличения продуктивности в молочном и мясном скотоводстве. Поставки были организованы из регионов с благополучной ветеринарной обстановкой: Белгородской, Московской, Новгородской, Кировской, Новосибирской, Челябинской, Кемеровской областей и Алтайского края.

В регион через АО "Велес" завезена красная степная порода КРС молочного направления сибирской селекции из АО Племзавод "Славгородское". Эта отечественная порода характеризуется хорошей приспособляемостью к разным климатическим условиям, стойким иммунитетом и переносимостью стрессовых ситуаций. Молоко этой породы характеризуется повышенной жирностью, а также высоким содержанием белка и лактозы. Порода неприхотлива в содержании и кормлении, что делает ее удобной для использования в местных условиях и способствует развитию более стабильного и экономически рационального животноводства на основе отечественной генетики.

В отличие от рыночных аналогов (лизинга, банковских кредитов) условия договора товарного кредита наиболее льготные: срок кредитования составляет до восьми лет для крупного рогатого скота и до пяти лет для мелкого рогатого скота. Погашение основного долга производится натурально - возвращаются животные того же рода и качества. Вся продукция (приплод, молоко, мясо), полученная от животных, полностью принадлежит получателю кредита. Вознаграждение по кредиту оплачивается ежеквартально и субсидируется из областного бюджета.

Реализуемая модель господдержки предоставляет аграриям возможность без дополнительных затрат увеличить поголовье, право собственности на приплод и продукцию - прямую экономическую отдачу с первых месяцев, снижение себестоимости за счет субсидирования процентов и возврата основного долга по графику, а также участие в модернизации отрасли - от генетики до ветеринарной безопасности.

В 2026 году работа в регионе по развитию животноводства, направленная на достижение национальных целей (импортозамещение, продовольственная безопасность и повышение качества жизни на селе), будет продолжена путем расширения поставок через АО "Велес" поголовья из других регионов и реализации мероприятий по оздоровлению животноводческих хозяйств от лейкоза КРС.