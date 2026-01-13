В ООО "Листерра" подвели итоги агросезона и года

В сезоне 2025 года ООО "Листерра" активно участвовало в агрополигоне зернового соевого Союза на площадке "Подсолнечник" в Ивантеевском районе Саратовской области (ИП гл. КФХ Агаларов М.Т.).

Год был нетипичный: резкие перепады температуры в начальные фазы развития культуры и обильные дожди привели к ухудшению фитосанитарного состояния посевов и интенсивным всходам сорной растительности.

На первом этапе защиты агрономы "Листерры" занялись уничтожением всходов мелколепестника канадского. Здесь применяли баковую смесь "Актуаль, ВР + Бегин Турбо, КС" до всходов культуры. Целью было не только уничтожение всходов сорняка, но и предотвращение появления новых.

Из-за обильных дождей своевременное применение гербицидов было затруднительно. Но новый граминицид "Элефант Экстра, КЭ" успешно справился с переросшими однодольными сорняками. Также в арсенале специалистов "Листерры" есть надежный гербицид "Артстар, ВДГ", который с легкостью уничтожил все двудольные сорняки на опытном участке.

Кроме того, в систему защиты входили применение фунгицидов и инсектицидов с целью контроля основных патогенов и вредителей, а также интенсивное применение листовых подкормок марками "Фолирус" для снятия стресса от неблагоприятных погодных условий.

Все применяемые средства защиты работали с высокой биологической эффективностью, несмотря на сложные агрометеорологические условия.

Осенью 2025 года заложен опыт на озимой пшенице на следующий сезон, проведены предпосевная обработка пашни и протравливание сортов озимой пшеницы. Также специалисты постоянно мониторят состояние посевов, чтобы весной вовремя провести все необходимые мероприятия по защите культуры от вредных объектов.

В сезоне 2026 года ООО "Листерра" планирует продолжать сотрудничество с ЗСС, а также с ведущими аграриями области.

2025 год стал для компании необыкновенным и богатым на достижения. Обычно в сельском хозяйстве начало года всегда выдается достаточно пессимистическим. Так, ООО "Листерра" в начале 2025 года находилось в ситуации полной неопределенности, с замороженными инвестициями и непонятными планами на сезон. Но приложенные усилия, трудолюбие и вера в лучшее показали, что все возможно, если идти к цели маленькими шажками. В итоге компания заканчивает год полной модернизацией завода, ростом продаж на 30%, увеличением команды и сильной позицией на рынке.

Завод перестроили таким образом, чтобы в каждом отдельном здании выпускался только один тип продуктов. Теперь производство ООО "Листерра" сопоставимо с лучшими мировыми практиками, так как при таком подходе не может произойти случайного смешения молекул разных типов продуктов. Это важно, потому что при "нечаянном" смешении молекул (например, фунгицидов и гербицидов) в один продукт, при применении такого продукта может произойти полная гибель растений на полях, а следовательно, и отсутствие урожая.

В 2025 году состоялось много обучающих мероприятий как для клиентов, так и для сотрудников. Это дало результат в виде роста продаж и узнаваемости бренда, и, конечно, привело к пополнению команды новыми экспертами.

Еще в компании очень ценят вклад каждого сотрудника и каждого клиента в общий результат. Эту значимость подчеркивает новый слоган компании: "Листерра - это космос! Наши люди - это звезды!" При таком подходе каждый человек, который соприкасается с компанией, чувствует "космическую" ответственность за результат, и это действительно здорово. "Листерра" продолжает оставаться компанией с особой атмосферой, где важен каждый!