Каждый 5-й зумер ходит к психологу: краснодарцев преследуют навязчивые мысли, а екатеринбуржцев — гнев и агрессия — статистика ВСК

У россиян меняется отношение к психологам — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Согласно опросу компании, практически каждый 7-й россиянин за последние несколько лет обращался к психологам. Больше всего за ментальным здоровьем следят жители Москвы, Новосибирска и Нижнего Новгорода. А самыми распространенными причинами обращений за психологической поддержкой стали депрессии, проблемы с самооценкой и управлением гневом.
По данным опроса Страхового Дома ВСК, 14% россиян хотя бы раз за последние несколько лет обращались к психологам, особенно молодежь (21% в категории до 24 лет). Регионом-лидером по данному показателю стал Нижний Новгород — 29%, на втором месте Москва — 24%, на третьем Новосибирск — 18%.в
В число наиболее распространенных психологических проблем россиян вошли (в рамках опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа):
- Депрессия — с ней сталкивались 31% россиян, обращавшихся к психологам за последнее время, в особенности жители Санкт-Петербурга (50% опрошенных в регионе).
- Неуверенность в себе — 20%. Самая высокая доля среди мужчин (с этим сталкивались до четверти респондентов), со средним уровнем дохода (28%) из крупных городов — о наличии проблемы рассказали 25% опрошенных в Москве и Санкт-Петербурге.
- Личностные кризисы — 18%. Наиболее характерны для людей 25-34 лет (25%), с высоким уровнем дохода (21%). Больше других экзистенциальные вопросы волнуют петербуржцев (25%), москвичей (21%) и нижегородцев (20%).
- Проблемы с гневом и агрессией — 18%. Чаще всего сложности с самоконтролем испытывает молодежь (29% респондентов в данной группе) с высоким уровнем дохода (21%). Наиболее распространена данная причина общения с психологом в Екатеринбурге (50% опрошенных в регионе).
- Навязчивые мысли — 18%. Чаще всего с проблемой сталкиваются женщины (28% респондентов в данной группе против 5% среди мужчин) в возрасте 25-34 лет, с высоким доходом. Самая высокая доля опрошенных, столкнувшихся с проблемой — в Краснодаре (почти 100%).
Для россиян 35-44 лет наиболее "насущная" проблема — отношения с родителями, в этом признались 30% респондентов (самая высокая доля опрошенных проживает в Ростове-на-Дону).
В среднем россияне обращаются к психологам примерно раз в год — 13% респондентов. При этом регулярные сессии со специалистом — еженедельно — проводят только 9%, 18% посещают психолога раз в квартал. Примечательно, что больше половины респондентов (54%) готовы к онлайн-приему специалиста, если встретиться лично не получается.
Скептически относятся к работе психологов 37% россиян, еще 21% опрошенных считают заботу о ментальном здоровье детей пустой тратой времени. Большинство родителей все же считают посещение психолога ребенком полезным, оптимально начинать с 14-15 лет (мнение 24% опрошенных).
Последние комментарии
