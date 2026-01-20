Самарские медики засудили СПИД-диссидентку ради лечения ее ребенка

Самарская область является вторым регионом в Приволжском Федеральном округе по числу детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных мам. Об этом на заседании комитета губдумы по здравоохранению, демографии и социальной политике заявил руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологической медицинской помощи минздрава Илья Сиротко.

Большинство больных ВИЧ в Самарской области заразились при незащищенном сексе В Самарской области на учете состоят 38234 пациента, больных ВИЧ-инфекцией. 86% проживают в столице региона и Тольятти. Об этом в понедельник, 19 января, на заседании комитета губдумы по здравоохранению, демографии и социальной политике заявил руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологической медицинской помощи минздрава Илья Сиротко.

"К счастью, за последний год ни один ребенок не умер. Антиретровирусная терапия назначается и женщинам во время беременности, и родившимся малышам. Однако есть СПИД-диссидентки, которые не верят, что у них ВИЧ, и не проходят терапию. Но благодаря работе женских консультаций, СПИД-центра, врачей их единицы", - отметил Илья Сиротко.

Главный врач областного СПИД-центра Оксана Чернова добавила, что в 2025 году ВИЧ-инфекция реализовалась у трех новорожденных детей. Их мамы не наблюдались ни в СПИД-центре, ни в женских консультациях. Они поступили на роды необследованными либо встали на учет на сроке, не позволяющем провести должную терапию.

"Конечно, профилактика была проведена. К сожалению, она не дала результатов, дети заразились. В числе таких пациенток была одна СПИД-диссидентка. Ее ребенку по решению суда провели химиопрофилактику, но безуспешно. Все-таки ребенок заразился", - рассказала Оксана Чернова.