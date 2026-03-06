16+
Транспорт и связь Экономика и бизнес

Мобильный оператор обеспечит работу масштабной системы учёта электроэнергии

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Интеллектуальная система учёта РусГидро, одной из крупнейших энергетических компаний в стране, мигрировала в облако МегаФона. Она охватывает 1,2 млн умных приборов контроля электроэнергии, автоматически передающих показания энергопотребления.

Компании заключили договор, в рамках которого оператору передается на обслуживание масштабная интеллектуальная система учёта электроэнергии (ИСУ). Интернет вещей (IoT) уже внедрен в контур 12 энергосбытовых и сетевых организаций в разных регионах России.

Дистанционное обслуживание значительно упрощает и ускоряет взаимодействие: позволяет в личном кабинете получать информацию об объёме потребления, повышать платежную дисциплину и снижать потери электроэнергии. К концу 2030 года количество устройств в облаке увеличится на 75% и превысит два миллиона. Таким образом, проект станет одним из крупнейших в России решений "умного энергоучёта".

Технологической основой ИСУ служит программное обеспечение "Пирамида 2.0", развёрнутое в облаке МегаФона. Оператор обеспечивает отказоустойчивость и многоуровневое резервирование данных в трёх территориально распределённых ЦОДах уровня Tier III. Для защиты информации применяется ролевая модель доступа, а все события передаются в корпоративный центр энергетической компании — это гарантирует соответствие отраслевым стандартам безопасности и сохранность персональных данных.

"Партнёрство с РусГидро подтверждает компетенции МегаФона в сфере интернета вещей (IoT) и надёжность наших технологических решений. Мы принимаем в эксплуатацию систему, сопоставимую по масштабу с инфраструктурой целого мегаполиса: более миллиона устройств, объединённых в единую интеллектуальную сеть. Берём на себя полный цикл — от связи приборов с платформой до техподдержки ПО. Кроме того, за счёт продуманной архитектуры и резервирования мы минимизируем время технических работ и обеспечиваем бесперебойный доступ клиентов к сервисам, а заказчика — к управленческому контуру", — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

