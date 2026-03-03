16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Т2 и ХК "Авангард" запустили тариф для болельщиков — с гигабайтами за голы и скидкой на посещение матчей Т2 обнулила стоимость мобильного интернета и звонков для клиентов на Ближнем Востоке Предзаказ на все модели Samsung Galaxy S26 стал доступен жителям Самарской области В 2026 г. в Самарской области подорожают речные перевозки В озябший мир придет весна: Wink представляет согревающие мартовские премьеры

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Т2 и ХК "Авангард" запустили тариф для болельщиков — с гигабайтами за голы и скидкой на посещение матчей

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

T2, российский оператор мобильной связи, и ХК "Авангард" запустили совместный тарифный план специально для болельщиков омского клуба. Пользователи "Авангарда" будут получать гигабайты за голы, скидки на посещение матчей с участием любимой команды и другие уникальные привилегии. Это первый подобный продукт на российском телеком-рынке.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Главная "фишка" тарифа — механика "Голы за гигабайты": за каждую заброшенную шайбу "Авангарда" абонент автоматически получит 5 Гб интернета. Трафик будет начисляться каждый месяц. Засчитываются голы в играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, включая овертаймы. Болельщики также смогут подчеркнуть свой статус аббревиатурой клуба AVG, которая будет отображаться на экране телефона вместо стандартного названия оператора. Опция включится автоматически при переходе на тариф "Авангард".

При регистрации в программе лояльности ХК "Авангард" болельщику подарят 555 приветственных бонусов и постоянную скидку 5% на билеты на матчи и покупки в интернет-магазине клуба. Кроме того, абоненты смогут экономить, обменивая на скидки неиспользованные минуты и гигабайты. Промокод номиналом 555 рублей на покупку билетов или атрибутики обойдется клиенту в 200 минут или 10 гигабайт.

В базовое наполнение тарифа входят безлимитные звонки на номера Т2, 555 минут на другие мобильные номера России, 55 Гб интернета, а также безлимит на популярные социальные сети и мессенджеры. Абонентская плата составляет 555 рублей в месяц. Новые клиенты Т2 при подключении к тарифу "Авангард" смогут три месяца бесплатно пользоваться мультиподпиской MiXX, в которую входят 50 Гб интернета ежемесячно, доступ к онлайн-кинотеатрам, подписке "Яндекс Плюс" и другим сервисам.

Подключить тариф "Авангард" можно на t2.ru, стойках продаж на матчах команды и в фирменных магазинах ХК "Авангард" на G-Drive Арене и по адресу: ул. Ленина, д. 20. Действующие клиенты Т2 могут перейти на тариф в салоне связи или по номеру 611.

В начале февраля T2 и ХК "Авангард" подписали соглашение о партнерстве. Оператор будет поддерживать хоккейные матчи ХК "Авангард". Сотрудничество предполагает проведение совместных мероприятий и маркетинговых акций. Болельщики смогут пользоваться уникальными продуктами Т2 и выгодными предложениями как от оператора, так и от клуба "Авангард".

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

"Партнерства — основа нашей бизнес-модели. Мы стремимся быть максимально близкими к клиенту и играть по другим правилам, создавать персонализированные предложения для каждого абонента. Еще один яркий пример нашего подхода — это сотрудничество с хоккейным клубом, и клиент извлекает пользу из этого партнерства. Тариф "Авангард" разработан специально для тех, кто живет игрой, и дает возможность болеть за свою команду с дополнительными привилегиями и выгодой. Это первое подобное предложение на рынке телекома".

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5