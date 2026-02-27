"Гордость" и любовь в Северной Осетии — 5 марта на Wink премьера комедийного сериала с кавказским колоритом

Премьера восьмисерийной романтической комедии "Гордость" (16+) состоится 5 марта эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал производства "Студии Видеопрокат" Сергея Бондарчука при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии" снова про вечную тему любви, которой приходится преодолевать предрассудки и находить гармонию между традициями и правом на личный выбор. Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе, а также в Москве.

Режиссером проекта стал Сергей Арутюнян, главные роли в сериале исполнили Алана Чочиева и Алексей Онежен, Александр Робак, Любовь Толкалина, Сослан Фидаров, Рима Царикати, Данил Григорьев и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Комбинация", "Балет", "Москва слезам не верит. Все только начинается", "Плакса" и другие).

Главная героиня истории Алана — талантливый повар-стажер в столичном ресторане. Отец требует от девушки вернуться домой в Осетию и выйти наконец замуж. Она придумывает план: привезти неудачного жениха из Москвы на родину, чтобы отец его отверг. Случайным кандидатом становится Макс — бармен-мечтатель, который остался без жилья после ссоры с родителями. Он соглашается участвовать в брачной авантюре, даже не подозревая о последствиях…

Сергей Бондарчук, генеральный продюсер сериала:

"Наш сериал не просто "история про пару", а универсальный сюжет о возвращении к корням, диалоге с семьей и о том, как трудно порой услышать свое сердце, когда на тебя давят извне. Нам было важно показать, что традиции — не оковы, а опора, и что любовь способна примирить казалось бы неразрешимые противоречия, что особенно важно подчеркнуть в Год единства народов России".

Сергей Арутюнян, режиссер-постановщик:

"Осетия, да и Кавказ в целом — не самое частое место действия в кино, тем более в виде романтической комедии. Мне кажется, что у нас получилось в этих невероятно красивых местах рассказать довольно камерную историю любви, взросления и поколенческого конфликта. Ну и самое ценное, что это не стало историей лишь про специфику конкретного региона. Эмоции, чувства, радости и обиды — они универсальны вне зависимости от культуры, языка, возраста и географии".

Алана Чочиева, исполнительница главной роли:

"Мою героиню зовут так же, как и меня, — Алана. Честно говоря, когда я увидела это имя в сценарии, у меня внутри что-то щелкнуло: я сразу поняла, что это точно моя история и мне просто необходимо получить эту роль. Нас с героиней роднит очень многое. Например, ее профессия — повар, а мое первое образование — инженер-технолог ресторанного бизнеса. Четыре года я изучала все, что связано с кухней — от технологических карт до проектирования ресторанов. Это позволило мне во время съемок чувствовать себя на кухне органично и уверенно. Думаю, зрителей больше всего удивит и то, как моя героиня умеет отстаивать личные границы и следовать за мечтой, несмотря ни на что. Ну и куда же без любви! Все мы любим романтические истории, и здесь они будут очень яркими".

Роль "неудачного жениха" Максима исполнил Алексей Онежен, а его родителей сыграли Александр Робак и Любовь Толкалина.

Алексей Онежен, актер:

"Мы — идеальные отец и сын с Александром Робаком. На площадке сразу нашли общий язык: обсуждали сцены, могли предложить режиссеру свои варианты разных ситуаций. С моей экранной мамой Любовью Толкалиной у нас тоже сложились потрясающие отношения. Эта "киносемья" — одна из моих самых любимых! В нашем сериале нет места отрицательному: у нас живая, романтичная история входящих во взрослую жизнь молодых людей и их родителей".

Еще до начала съемок сценаристы и режиссер проекта отправились на Кавказ. В поисках интересных локаций творческая группа посетила разнообразные места — от атмосферных двориков до исторических достопримечательностей, побывала на свадебном торжестве и даже приобщилась к главной осетинской застольной традиции: пока все вместе не соберутся и старший не скажет тост, никому нельзя начинать трапезу. Все это, а также легендарные места Северной Осетии позволили максимально точно передать атмосферу и культурные особенности региона.

Сергей Бондарчук, генеральный продюсер сериала:

"Снимать в Северной Осетии был не просто стратегический, а важный художественный выбор. Регион в нашем проекте — не фон и точно не декорация. Это полноценный герой истории. Атмосфера, свет, воздух, величие гор — все работает на драматургию".

Сослан Фидаров, актер, заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания:

"Команда проекта "Гордость" старалась подойти максимально близко к традициям, с большим уважением отнеслась к культуре региона. Осетию зрители увидят во всей красе! Конечно, в фильме есть сцены, где некоторые обычаи показаны образно, но у нас все-таки художественный фильм".

Сергей Арутюнян, режиссер-постановщик:

"Для меня слово "гордость" в контексте нашего проекта — это в первую очередь про личный выбор героев, про их рефлексию. Как понять, в чем нужно идти до конца, а где стоит поступиться? Принципы и взгляды — это то, что ты выбираешь раз и навсегда, или они могут эволюционировать? Я думаю, эта полярность взглядов придает важную глубину истории".

5 марта на Wink станут доступны два первых эпизода сериала "Гордость", далее по четвергам будут выходить новые эпизоды.