Туристы из Китая стали чаще ездить в Самарскую область — big data T2

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
T2, российский оператор мобильной связи, к китайскому Новому году проанализировал активность абонентов из Китая в Самарской области. За минувший год число туристов из Поднебесной, которые приезжали в регион со своими SIM-картами, выросло более чем на 70%. При этом основу турпотока из Китая составляют мужчины среднего возраста.

Фото: Shutterstock, автор Carles Iturbe

Согласно данным геоаналитической платформы big data T2, в 2025 году турпоток из Китая в Самарскую область увеличился на 71%. Среди регионов Приволжья Самара занимает третье место по общему числу гостей из Китая, уступая только Татарстану и Нижегородской области.

В целом по стране пик туристической активности гостей из Поднебесной наблюдался с июля по октябрь. Самый высокий трафик был зафиксирован в августе. В этот месяц в Россию прибыло в три раза больше туристов, чем в январе того же года, и в 1,5 раза больше в сравнении с августом 2024 года.

Около 78% турпотока из Китая составляют мужчины. Основная масса гостей из Поднебесной со своими SIM-картами — это люди в возрасте от 35 до 44 лет. На втором месте — категория граждан в возрасте 45-54 лет. Замыкает тройку лидеров молодежь 18-24 лет.

Новый год по китайскому календарю, который в этом году отмечают с 17 февраля по 3 марта, граждане КНР предпочитают праздновать в родной стране. В Россию они приезжают в преддверии 1 января и на сам праздник. Также они часто планируют поездки на День России. В среднем гости из Китая находились на территории нашей страны 2,4 дня.

Отдельная категория клиентов из КНР — граждане, подключившие SIM-карту T2. Пик регистраций в сети оператора в целом по стране пришелся на зиму. При этом в январе 2025 года количество подключений выросло вдвое в сравнении с 2024-м, в феврале — в 1,7 раза год к году.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"Рост числа гостей из Китая стал значимым событием не только для туристической индустрии, но и для телекома. Стабильная сеть решает целый ряд важных для путешественника задач — от навигации до оплаты товаров и услуг. Именно поэтому иностранцы не только пользуются связью в роуминге, но и становятся абонентами Т2 — особенно это касается тех, кто приезжает в Россию учиться и работать. SIM-карта Т2 открывает им доступ к высокоскоростному мобильному интернету, надежной голосовой связи и другим привилегиям, которые делают цифровую среду еще безопаснее и комфортнее".

