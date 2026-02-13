16+
Ростелеком провел урок кибербезопасности в школе № 41 Самары

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре школьникам помогли разобраться, как защитить себя в цифровом мире. Урок кибербезопасности для учащихся школы № 41 "Гармония" организовала компания "Ростелеком". Встреча прошла в формате живого диалога, с разбором реальных ситуаций, с которыми подростки могут столкнуться каждый день.

Фото: Юлия Зиганшина

Экспертами выступили представители ПГУТИ. Заместитель декана по научной работе, кандидат технических наук, доцент кафедры информационной безопасности Надежда Козырева поговорила с ребятами о том, какие угрозы сегодня существуют в интернете и почему важно внимательно относиться к личной информации.

"Количество цифровых угроз растет, и нередко злоумышленники пытаются воздействовать на взрослых через детей. У школьников еще нет большого жизненного опыта, но они активно пользуются онлайн-сервисами. Поэтому важно учиться замечать тревожные сигналы и понимать последствия своих действий. Интернет ничего не забывает — размещенная информация может повлиять на будущее", — подчеркнула она.

Студентка пятого курса факультета "Кибербезопасность и управление" ПГУТИ Анастасия Симакова обсудила с подростками тему онлайн-игр. Она объяснила, чем могут быть опасны предложения скачать "бесплатные" читы и модификации, как мошенники похищают игровые аккаунты и создают поддельные сайты с заманчивыми акциями. Многие примеры оказались знакомыми самим школьникам, поэтому разговор получился откровенным и заинтересованным.

В школе отмечают, что такие встречи особенно важны. По словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе Елены Савиной, с интернет-мошенничеством сегодня сталкиваются семьи по всей стране.

"В подобных ситуациях дети могут растеряться и действовать импульсивно. Наша задача — научить их сохранять спокойствие и критически оценивать происходящее. Такие занятия помогают чувствовать себя увереннее", — отметила она.

Практическую часть посвятили разбору семи реальных кейсов. Ребята активно включились в обсуждение, делились своими историями и предлагали решения. За правильные ответы участники получили подарки от "Ростелекома", но главным результатом встречи стали не призы, а понимание того, как обезопасить себя в сети и помочь близким избежать ошибок.

