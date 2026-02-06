16+
Экономика и бизнес

Александр Швец назначен директором по разработке Авито Товаров

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Руководителем направления по разработке Авито Товаров назначен Александр Швец. В новой роли он будет отвечать за формирование долгосрочной технологической стратегии направления, развитие инженерных команд и инженерной культуры, а также масштабирование продуктовой разработки и запуск новых функциональных возможностей.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

До присоединения к Авито Александр Швец занимал руководящие позиции в Яндексе, включая роль CTO Яндекс Еды, где отвечал за развитие технологий сервиса и управлял командой из нескольких сотен инженеров. Ранее он руководил инженерными и продуктовыми командами в Яндексе Маркете, участвовал в международных запусках и M&A-интеграциях. Александр также стоял у истоков платформы автоматизации интернет-рекламы Marilyn, под его руководством она выросла с нуля и превратилась в одного из лидеров рынка.

"Решающим фактором при выборе Авито для меня стали люди и уровень технологической, продуктовой и корпоративной культуры. Я вижу большой потенциал в развитии вертикали "Авито Товары" и возможности создавать устойчивые технологические решения, которые приносят реальную ценность пользователям и рынку", — прокомментировал Александр Швец.

Александр окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана, где получил степень магистра в области информационных технологий.

Авито Товары — одно из ключевых бизнес-направлений технологической платформы Авито и крупнейшая в России площадка С2С торговли по объему трафика и количеству сделок. Второй год подряд Авито признается платформой номер один для старта бизнеса по результатам исследования "РБК Исследования рынков", основанного на опросе более тысячи предпринимателей. Ранее Авито Товары запустили цифрового помощника для поиска одежды и обуви, раздел аналитики популярных поисковых запросов покупателей, а также инструменты для брендов по размещению медийной рекламы в сервисе "Авито Бизнес 360". Направление охватывает категории Lifestyle, электронику и бытовую технику, запчасти, Home and Living и Авито Бизнес 360, которые предлагают решения для малого и среднего бизнеса.

