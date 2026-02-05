Госкомпании закупили у самозанятых Самарской области товары и услуги на 2 млрд рублей

Самарская область заняла седьмую позицию среди российских регионов по объему закупок у самозанятых в 2025 году. Госзаказчики в рамках 223-ФЗ закупили у пользователей специального налогового режима товары и услуги на 2,1 млрд рублей. Прирост по сравнению с 2024 годом превысил 2 млрд рублей — годом ранее этот показатель составлял 116 млн рублей. Участниками закупок стали 206 самозанятых региона.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость поддержки самозанятых, в том числе, организации дополнительных каналов сбыта, налаживании партнерства с крупными заказчиками.

"Свое дело в статусе самозанятого в Самарской области развивают более 360 тысяч человек. Для них действует широкий перечень инструментов поддержки, они могут участвовать в закупках, наравне с субъектами МСП. И многие успешно пользуются созданными возможностями. Суммарный доход самозанятых нашего региона уже превысил 169 млрд рублей", — отметил врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В целом по России по итогам 2025 года объем закупок госкомпаний у самозанятых составил рекордные 48,3 млрд рублей. Это в четыре раза больше, чем было годом ранее. При этом число самозанятых, заключивших договоры, выросло за год почти на 30%, превысив в общей сложности 12 тысяч поставщиков.

"Самозанятые последовательно становятся важным элементом системы госзакупок, обеспечивая потребности крупнейших заказчиков. С 2019 по 2025 годы общая сумма договоров с их участием уже превысила 72,7 млрд рублей. Почти 28 тыс. предпринимателей, работающих в режиме налога на профессиональный доход, стали поставщиками по 223-ФЗ. Расширению участия самозанятых в закупках способствуют в том числе меры поддержки, это, прежде всего, распространение на них преференций, которыми ранее пользовались только субъекты МСП", — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Среди наиболее популярных товаров и услуг, закупаемых крупнейшими заказчиками у самозанятых в 2025 году, стали услуги в сфере финансов и страхования, строительные работы, услуги сухопутного и трубопроводного транспорта, научные и технические услуги.

Напомним, самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес. Поддержка самозанятых — одно из направлений поддержки бизнеса по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". С действующими мерами можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru или обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области.