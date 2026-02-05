ВТБ: январь 2026 г. поставил рекорд по выдаче ипотеки в России

По предварительным оценкам ВТБ, в первый месяц 2026 года россияне получили около 430 млрд рублей на покупку жилья в ипотеку. Этот результат стал максимальным для января за всю историю наблюдений. Он более чем втрое превышает показатель января 2025 года и более чем в 1,5 раза — января 2024-го, когда ключевая ставка еще не достигла пиковых значений, а на рынке действовала массовая программа господдержки.
Ключевым драйвером рекордных выдач начала года стал спрос на "семейную" ипотеку до вступления в силу обновленных условий с 1 февраля. Только в ВТБ число проведенных сделок по ней в январе выросло примерно на 60% по сравнению с началом 2025 года.
В Приволжском федеральном округе лидерами по выдачам жилищных кредитов в ВТБ традиционно стали Республики Татарстан, Башкортостан, Нижегородская и Самарская области — на них пришлось свыше 60% всех сделок в округе в первый месяц года.
"Традиционный сценарий "декабрьский ажиотаж — январское затишье" в этом году не сработал. Клиенты, не успевшие провести сделку в конце года, завершали её в январе, другие, ранее раздумывавшие, принимали окончательное решение. В результате сформировался уникальный январский пик, который накрыл Россию не меньше аномальных снегопадов. Такой сдвиг, безусловно, повлияет на февральскую статистику, но после короткой паузы мы ожидаем возврата рынка к устойчивому росту", — отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.
Напомним, с 1 февраля 2026 года правительство внесло в условия "семейной" ипотеки изменения, среди них — обязательное включение супруга в состав заемщиков (за исключением супруга — иностранного гражданина); регистрация детей по одному адресу с заемщиком; предоставление СНИЛС детей, благодаря которым клиент имеет право на получение льготной ипотеки.
