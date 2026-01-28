16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер помог жителям Самарской области сохранить почти 200 млн рублей от мошенников ВТБ фиксирует рекордный рост интереса клиентов к серебру Сбер: туристы потратили рекордные 80,7 млрд рублей на путешествия по России в Новый год ВТБ: каждый третий ипотечный заемщик в прошлом году использовал маткапитал Самарская область вошла в десятку регионов по числу студентов-инвесторов

Банки Финансы

Сбер помог жителям Самарской области сохранить почти 200 млн рублей от мошенников

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В минувшем году благодаря высокотехнологичной системе противодействия мошенничеству (антифрод-системе) Сбера и профессиональной слаженной работе сотрудников Сбера в Самарской области удалось предотвратить сотни попыток мошенничества. Совокупный объём средств, который жителям Самары и Тольятти удалось сохранить на своих счетах порядка 200 миллионов рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Сегодня наиболее распространены мошеннические схемы под ЖКХ-предлогами: замена домофона, электрики, сантехники, а также используется тематика доставки по почте, через маркетплейсы и курьерами. Актуальной схемой мошенничества также остаются финансовые ловушки под предлогом якобы выгодных инвестиций.

Злоумышленники, в том числе, умело используя психологические уловки и методы социальной инженерии, принуждают людей самостоятельно снимать личные сбережения. Распознают и предотвращают подобные ситуации как антифрод-система Сбера, так и сотрудники подразделений безопасности и отделений банка. В 2025 году в офисы банка под воздействием мошенников обратилось 183 жителя Самарской губернии, все они были выведены из-под негативного влияния злоумышленников, а их сбережения остались в сохранности.

Например, предотвратили мошенничество в отношении 69-летней жительницы Тольятти, которую злоумышленники под видом ФСБ убеждали снять все сбережения для перевода на якобы "безопасный счёт". В процессе обслуживания она нервничала, и сотрудник банка заподозрил влияние третьих лиц: провёл беседу и рассказал, какие способы и уловки могут применять мошенники. В итоге деньги удалось спасти, женщина поблагодарила банк и его сотрудников за неравнодушие и профессионализм. Действия сотрудников позволили не только уберечь сбережения, но и добиться возбуждения уголовного дела.

Так, бдительность и профессионализм становятся ещё одним рубежом защиты.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Мошенники используют методы социальной инженерии, играя на эмоциях людей, поэтому сегодня эффективность защиты складывается из нескольких ключевых компонентов: технологий, экспертизы и профессионализма, и неравнодушия сотрудников. Наши сотрудники не только проходят регулярное обучение по противодействию схемам обмана, но и учатся распознавать психологические признаки давления и воздействие мошенников в момент общения. Это позволяет действовать быстро, грамотно и — что особенно важно — деликатно, находя правильные слова даже в самых нестандартных ситуациях. И мы ценим, что эту работу отмечают и правоохранительные органы, которые нередко благодарят наших коллег за помощь в раскрытии преступлений. Такой тандем — ещё один барьер против злоумышленников".

Для повышения уровня киберграмотности жителей региона сотрудники Сбера регулярно проводят просветительские мероприятия: уроки финансовой грамотности, занятия в рамках "Урока цифры", лекции и интерактивные форматы для аудитории всех возрастов. Дополнительным ресурсом для обучения служит образовательный портал Сбера "Кибрарий" ― в библиотеке киберзнаний собрана самая актуальная информация о мошеннических схемах и эффективных способах защиты.

В приложении СберБанк Онлайн всем пользователям Android начиная с версии 16.16 бесплатно доступен обновленный раздел "Безопасность" (иконка "Щит"), который стал увлекательным квестом, где отображается текущий уровень киберзащиты пользователя. На дальнейшее его повышение влияет выполнение практических заданий — подключение бесплатных сервисов безопасности, например, "Определителя номера" или "Антивируса". При этом точка отправления — это антифрод-защита банка, которая по умолчанию защищает всех клиентов. Также в разделе размещены обучающие материалы и практические советы для повышения киберграмотности и доступны инструменты для экстренного реагирования ― функции "Сообщить о мошеннике", "Закрыть доступ к картам и счетам", "Сменить пароль от "Госуслуг".

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1