Сбер помог жителям Самарской области сохранить почти 200 млн рублей от мошенников

В минувшем году благодаря высокотехнологичной системе противодействия мошенничеству (антифрод-системе) Сбера и профессиональной слаженной работе сотрудников Сбера в Самарской области удалось предотвратить сотни попыток мошенничества. Совокупный объём средств, который жителям Самары и Тольятти удалось сохранить на своих счетах порядка 200 миллионов рублей.

Сегодня наиболее распространены мошеннические схемы под ЖКХ-предлогами: замена домофона, электрики, сантехники, а также используется тематика доставки по почте, через маркетплейсы и курьерами. Актуальной схемой мошенничества также остаются финансовые ловушки под предлогом якобы выгодных инвестиций.

Злоумышленники, в том числе, умело используя психологические уловки и методы социальной инженерии, принуждают людей самостоятельно снимать личные сбережения. Распознают и предотвращают подобные ситуации как антифрод-система Сбера, так и сотрудники подразделений безопасности и отделений банка. В 2025 году в офисы банка под воздействием мошенников обратилось 183 жителя Самарской губернии, все они были выведены из-под негативного влияния злоумышленников, а их сбережения остались в сохранности.

Например, предотвратили мошенничество в отношении 69-летней жительницы Тольятти, которую злоумышленники под видом ФСБ убеждали снять все сбережения для перевода на якобы "безопасный счёт". В процессе обслуживания она нервничала, и сотрудник банка заподозрил влияние третьих лиц: провёл беседу и рассказал, какие способы и уловки могут применять мошенники. В итоге деньги удалось спасти, женщина поблагодарила банк и его сотрудников за неравнодушие и профессионализм. Действия сотрудников позволили не только уберечь сбережения, но и добиться возбуждения уголовного дела.

Так, бдительность и профессионализм становятся ещё одним рубежом защиты.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Мошенники используют методы социальной инженерии, играя на эмоциях людей, поэтому сегодня эффективность защиты складывается из нескольких ключевых компонентов: технологий, экспертизы и профессионализма, и неравнодушия сотрудников. Наши сотрудники не только проходят регулярное обучение по противодействию схемам обмана, но и учатся распознавать психологические признаки давления и воздействие мошенников в момент общения. Это позволяет действовать быстро, грамотно и — что особенно важно — деликатно, находя правильные слова даже в самых нестандартных ситуациях. И мы ценим, что эту работу отмечают и правоохранительные органы, которые нередко благодарят наших коллег за помощь в раскрытии преступлений. Такой тандем — ещё один барьер против злоумышленников".

Для повышения уровня киберграмотности жителей региона сотрудники Сбера регулярно проводят просветительские мероприятия: уроки финансовой грамотности, занятия в рамках "Урока цифры", лекции и интерактивные форматы для аудитории всех возрастов. Дополнительным ресурсом для обучения служит образовательный портал Сбера "Кибрарий" ― в библиотеке киберзнаний собрана самая актуальная информация о мошеннических схемах и эффективных способах защиты.

В приложении СберБанк Онлайн всем пользователям Android начиная с версии 16.16 бесплатно доступен обновленный раздел "Безопасность" (иконка "Щит"), который стал увлекательным квестом, где отображается текущий уровень киберзащиты пользователя. На дальнейшее его повышение влияет выполнение практических заданий — подключение бесплатных сервисов безопасности, например, "Определителя номера" или "Антивируса". При этом точка отправления — это антифрод-защита банка, которая по умолчанию защищает всех клиентов. Также в разделе размещены обучающие материалы и практические советы для повышения киберграмотности и доступны инструменты для экстренного реагирования ― функции "Сообщить о мошеннике", "Закрыть доступ к картам и счетам", "Сменить пароль от "Госуслуг".