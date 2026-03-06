16+
Банки Финансы

Активы инвестиционного подразделения группы ПСБ превысили 1,5 трлн рублей по итогам 2025 года

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Объем активов под управлением инвестиционного подразделения группы ПСБ — "ПСБ Благосостояние" — по итогам 2025 года составил 1,58 трлн руб., увеличившись более чем в 2,5 раза, количество клиентов за год выросло на 24% — до 380 тыс. человек. Об этом рассказал на встрече с журналистами Алексей Жоголев, старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ. По его словам, предусмотренный в стратегии "ПСБ Благосостояния" рост привлечения институциональных и корпоративных клиентов, а также развитие направления ЗПИФ позволили достичь результатов опережающими темпами.

УК ПСБ, входящая в состав "ПСБ Благосостояния", по итогам 2025 года вошла в топ-4 компаний на рынке по объему активов в управлении (1,35 трлн руб.), заняв, по данным Эксперт РА, первое место на рынке по объему средств корпоративных клиентов в индивидуальном доверительном управлении.

Результаты инвестиционного направления банка обеспечены активной работой со всеми группами клиентов в рамках единой сервисной модели, в том числе на территории воссоединенных регионов. Так, активы под управлением в этих субъектах за прошлый год удвоились — до 2,2 млрд руб., количество клиентов выросло в 1,5 раза — до 41 тыс. человек. "Средний возраст инвесторов в воссоединенных регионах при этом составляет 38 лет — это ниже, чем в среднем по портфелю клиентов банка благодаря предпочтению цифровых каналов коммуникации. Начавшись как отдельное направление, сегодня эта работа органично встроена в бизнес-модель "ПСБ Благосостояния", — подчеркнул в ходе выступления Алексей Жоголев.

Кроме того, в 2025 году ПСБ укрепил свои позиции среди банков на рынке памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов. Клиенты приобрели свыше 87 тыс. монет, что существенно превышает показатели 2024 года, а география офисов, где доступно это инвестиционное направление, расширилась.

"ПСБ Благосостояние" намерен и дальше наращивать долю на рынке управления активами во всех клиентских сегментах — от физических и юридических лиц до крупных институциональных инвесторов, предоставляя комплексное инвестиционное предложение в рамках развития модели универсального банка. Приоритетными направлениями этой работы остаются содействие в решении государственных задач, включая поддержку предприятий ОПК, а также обеспечение финансовой устойчивости регионов и компаний за счет всестороннего инвестиционно го обслуживания", — заявил Алексей Жоголев. В числе ключевых направлений бизнеса инвестподразделения группы на 2026 год спикер ПСБ назвал продолжение развития центра универсальной инвестиционной экспертизы в контуре банка, внедрение технологий искусственного интеллекта в части предиктивной аналитики и технологическое развитие продуктовых фабрик "ПСБ Благосостояния".

Владимир Сердюков, генеральный директор УК ПСБ, сообщил, что "для нашей компании 2025 год стал одним из самых успешных — по его итогам мы вошли в число управляющих компаний с объемом активов свыше 1 трлн рублей. Этот показатель увеличился практически в 3,5 раза, с 399 млрд до 1,4 трлн рублей, причем рост отмечен по всем направлениям бизнеса: портфель розничных клиентов за год увеличился на 45%, по ЗПИФ рост превысил 50%, активы институциональных инвесторов выросли более чем в четыре раза". По его словам, компания продолжает придерживаться ранее выбранной стратегии развития с фокусом на универсальность и качественную работу со всеми классами клиентов (розничные инвесторы, юридические лица и институциональные инвесторы).

"Длительный период жесткой денежно-кредитной политики существенно перестроил структуру спроса со стороны клиентов — как институциональных, так и розничных. Прежде всего, изменился сам фокус принятия решений: если в период мягкой ДКП главным вопросом была максимизация доходности, то при высокой ставке на первый план вышли сохранность капитала, предсказуемость денежного потока и управляемость рисков", — комментирует Владимир Сердюков главное изменение в запросах инвесторов на рынке.

