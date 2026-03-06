Еще трех самарцев освободили из украинского плена

В пятницу, 6 марта, еще трое бойцов Самарской области вернулись из украинского плена, сообщает уполномоченный по правам человека в регионе Елена Лапушкина. Они были освобождены в рамках второго дня обмена военнопленными в формате 300 на 300.

Напомним, накануне стало известно об освобождении четырех самарцев.