Еще трех самарцев освободили из украинского плена

В пятницу, 6 марта, еще трое бойцов Самарской области вернулись из украинского плена, сообщает уполномоченный по правам человека в регионе Елена Лапушкина. Они были освобождены в рамках второго дня обмена военнопленными в формате 300 на 300.
Напомним, накануне стало известно об освобождении четырех самарцев.
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия