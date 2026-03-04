Доступ транспорта на "косу" на полуострове Копылово планируют ограничить

Доступ транспорта на "косу" на полуострове Копылово могут ограничить. Такую возможность рассматривают власти Тольятти, сообщил глава города Илья Сухих.
"Полуостров Копылово — излюбленное место отдыха тольяттинцев. Мы со своей стороны ежегодно проводим там вместе с волонтерами субботники, вывозим кучи мусора, стараемся содержать эту территорию в хорошем виде. Но о чем говорят нам жители? О том, что люди приезжают на "косу", располагаются, отдыхают, и вдруг появляются автомобили, квадроциклы, которые начинают ездить тут же — рядом с отдыхающими, буксуют, и место отдыха превращается в место автомобильной парковки, среди которой люди пытаются провести время на природе", — уточнил мэр.
По словам Ильи Сухих, подобные обращения поступают ежегодно и в больших количествах. Поэтому в этом году рассматривается возможность ограничить доступ на "косу" для транспорта. Также изыскиваются варианты организации парковочного пространства.
"Хочешь попасть на "косу" — пожалуйста, в пешем порядке. Поставили машины, пошли пешком отдыхать, без доступа автомобильного транспорта", — заключил градоначальник.
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия