16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Доступ транспорта на "косу" на полуострове Копылово планируют ограничить Прокуратура добилась увольнения из Фонда капремонта бывшего сотрудника ГЖИ Лектор Общества "Знание" Мария Широ выступила в Самарской области на стратегической сессии "Навигаторы детства: сила в единстве" Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за небезопасные дороги "Неделя науки-2026" в Самарском ГАУ: от микроклональной ежевики к федеральным стандартам для дронов

Общество

Доступ транспорта на "косу" на полуострове Копылово планируют ограничить

ТОЛЬЯТТИ. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 14
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Доступ транспорта на "косу" на полуострове Копылово могут ограничить. Такую возможность рассматривают власти Тольятти, сообщил глава города Илья Сухих.

"Полуостров Копылово — излюбленное место отдыха тольяттинцев. Мы со своей стороны ежегодно проводим там вместе с волонтерами субботники, вывозим кучи мусора, стараемся содержать эту территорию в хорошем виде. Но о чем говорят нам жители? О том, что люди приезжают на "косу", располагаются, отдыхают, и вдруг появляются автомобили, квадроциклы, которые начинают ездить тут же — рядом с отдыхающими, буксуют, и место отдыха превращается в место автомобильной парковки, среди которой люди пытаются провести время на природе", — уточнил мэр.

По словам Ильи Сухих, подобные обращения поступают ежегодно и в больших количествах. Поэтому в этом году рассматривается возможность ограничить доступ на "косу" для транспорта. Также изыскиваются варианты организации парковочного пространства.

"Хочешь попасть на "косу" — пожалуйста, в пешем порядке. Поставили машины, пошли пешком отдыхать, без доступа автомобильного транспорта", — заключил градоначальник.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5